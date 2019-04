FC Barcelona y Atlético se enfrentan en el Camp Nou con la Liga en juego

LEA TAMBIÉN

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid protagonizan el partido más destacado de la trigésima primera jornada de LaLiga, y probablemente de lo que queda de competición, tras una jornada entre semana en la que los madrileños recortaron dos puntos a los catalanes (empataron 4-4 contra el Villarreal) para ponerse a ocho del liderato.

El Camp Nou recibe el sábado, 6 de abril del 2019, a las 13:45 (hora de Ecuador) al FC Barcelona (primero, con 70 puntos) y al Atlético (segundo, con 62), que dirimirán sus opciones por hacerse con el campeonato de LaLiga. Los culés parten como favoritos, no solo porque juegan en su estadio y ante sus aficionados, sino porque no pierden en LaLiga desde noviembre.



Además cuentan con el argentino Lionel Messi, jugador diferencial, y han vencido cuatro de sus últimos cinco partidos.



Ernesto Valverde no podrá contar con el chileno Arturo Vidal por sanción ni con el brasileño Rafinha Alcántara por lesión.



En el Atlético de Madrid confían en una victoria que les acercaría al primer puesto, si bien no lo tendrán nada fácil, pues con Diego Pablo Simeone en el banquillo los madrileños nunca han sido capaces de ganar en Barcelona en Liga.

Los colchoneros, que entre semana vencieron 2-0 al Girona en el Wanda Metropolitano, no tendrán sobre el verde al francés Thomas Lemar y probablemente el español Álvaro Morata y el hispano-brasileño Diego Costa tampoco se recuperen a tiempo para el sábado.



El Real Madrid, que es el tercer clasificado de LaLiga con 57 puntos, se enfrentará el sábado 6 de abril a las 16:15 horas al Eibar. Casi sin tiempo para digerir la derrota frente al Valencia (2-1), los de Zidane se encuentran con otro envite en el aspiran a dar buena imagen frente a sus seguidores, que dictarán sentencia en el Santiago Bernabéu tras la mala actuación de los merengues en Mestalla. El brasileño Vinicius Junior y los españoles Dani Carvajal y Marcos Llorente están lesionados; el belga Thibaut Courtois apurará sus opciones para llegar al partido.



El Eibar, undécimo de la clasificación con 39 puntos, viajará a Madrid sin complejos y con el objetivo de ahondar en la herida blanca, además, este año en el Santiago Bernabéu ya se han impuesto otros conjuntos de la clase media como el Girona o el Levante.



Los guipuzcoanos remontaron la jornada pasada frente al Rayo Vallecano un cero a uno en contra para llevarse los tres puntos por 2-1 y José Luis Mendilibar no contará con los españoles Jordi Calavera, Anaitz Arbilla y Pedro Bigas, ni con el senegalés Pape Diop.

El último puesto que da acceso a la UEFA Champions League sigue en posesión del Getafe, que es cuarto con 47 puntos, y que recibe el domingo 7 de abril a las 07:00 horas al Athletic de Bilbao. Los azulones ven ya por la mirilla al Valencia. Un solo punto los separa, y son conscientes de la necesidad de sumar para mantenerse en los puestos de honor de LaLiga. El pasado martes, 2 de abril, empataron (1-1) en el campo del Espanyol y José Bordalás solo tiene la baja del senegalés Amath Ndiaye.



Desde la llegada de Gaizka Garitano al banquillo del Athletic, el conjunto vasco se ha revitalizado totalmente, pasando de los puestos de descenso al octavo (43 puntos) merced a 9 victorias, 5 empates y 2 derrotas. La jornada pasada el conjunto bilbaíno se impuso por 3-2 al Levante, de hecho, los de Vizcaya no pierden desde principios del mes de marzo. Se pierden el partido los españoles Ander Capa, por lesión, e Iker Muniain, por sanción.



El Rayo Vallecano recibe al actual quinto clasificado de LaLiga, el Valencia, el sábado 6 de abril a las 11:30 horas, con la necesidad imperiosa de ganar para acercarse a los puestos que marcan la salvación. La derrota de los madrileños en Ipurua frente al Eibar les dejó 19º con 24 puntos, a seis del Villarreal, que marca la permanencia, y en una dinámica bastante pobre, pues no gana desde finales de enero.



Paco Jémez tiene la baja de Gorka Elustondo (lesión) y de Jordi Amat, además de la del argentino Franco Di Santo.

Para el Valencia es también un partido clave, ya que una victoria podría suponer el acceso a las posiciones de 'Champions', y eso que hasta hace unos meses el puesto de su entrenador, Marcelino García Toral, estuvo en entredicho. La victoria frente al Real Madrid de esta semana puso de manifiesto el gran rendimiento en 2019 de José Luis Gayá y del hispano-brasileño Rodrigo Moreno.



Dani Parejo y Rubén Sobrino son baja para el choque, mientras que el italiano Cristiano Piccini y el francés Francis Coquelin son seria duda.



Empatado a puntos con el Valencia está el Sevilla, que es el sexto clasificado con 46, y que el domingo, 7 de abril, a las 09:15 horas visita el estadio José Zorrilla para verse las caras contra el Valladolid.



La victoria del jueves 4 de abril contra el Alavés por 2-0 sirve para insuflar ánimos en el cuadro sevillano tras la dolorosa derrota del fin de semana pasado contra el Valencia. Los de Joaquín Caparrós están a una sola unidad de las posiciones de UEFA Champions League y no podrán contar con el austriaco Maximilian Wber por lesión ni con Jesús Navas por acumulación de cartulinas.

Un solo punto separa al Valladolid de los puestos de descenso, es 16º con 30, y encara el choque en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán tras el jarro de agua fría que supuso la derrota en el descuento del pasado jueves, 4 de abril, frente al Leganés (1-0). Una hipotética victoria permitiría a los de Sergio González tomar aire en su objetivo de garantizar la permanencia en LaLiga.



Los blanquivioletas cuentan con numerosas bajas, entre ellas las de Luis Miguel Sánchez 'Luismi', Toni Villa, Pablo Hervías, el ecuatoriano Steven Plaza y el croata Duje Cop.



El Levante y el Huesca protagonizan el domingo 7 de abril a las 18:30 horas un duelo directo por la salvación, mucho más probable en el caso local que en el visitante. El Levante es décimo quinto con 32 puntos y llega tras una derrota en San Mamés frente al Athletic en la que mostró carácter y pundonor a pesar del resultado final. Paco López tiene la baja segura del marfileño Cheick Doukouré, del uruguayo Erick Cabaco y del portugués Rubén Vezo.



El Huesca es colista (20º) con 23 puntos y llega a esta gran final tras haber empatado en casa por 3-3 frente al Celta de Vigo, y eso que los oscenses llegaron a remontar el tanto inicial del Celta y se pusieron por delante tras una gran acción dentro del área del defensor Jorge Pulido.

Pablo Insua, Jorge Miramón y el ecuatoguineano Carlos Akapo están lesionados, mientras que Xabier Etxeita acumula cinco cartulinas amarillas.



El Alavés, sorprendente candidato a los puestos de Liga Europa, porque es 7º con 44 puntos, se enfrentará al Leganés, que es 12º con 39 y tras su última victoria en casa se asienta en la mitad de tabla, el domingo 7 de abril a las 05:00 horas. El Betis y la Real Sociedad, también aspirantes a los puestos europeos (son 10º y 9º respectivamente con 40 puntos), jugarán contra el Villarreal (domingo 7 de abril, 13:45 horas) y el Celta (7 de abril, 11:30 horas), ambos peleando en las posiciones de abajo de la clasificación.



La jornada de LaLiga se abre con un 'clásico' regional (sábado, 07:00 horas) entre el Girona y el Espanyol en Montilivi, son 14º y 13º respectivamente, con un punto de diferencia, y una renta de cinco y seis puntos respecto al descenso. Una victoria les alejaría de las plazas de descenso, una derrota les obligaría a seguir sufriendo.