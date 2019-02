Manchester United eliminó al Chelsea de la Copa Inglesa

LEA TAMBIÉN

El Manchester United se clasificó para los cuartos de final de la Copa Inglesa tras imponerse por 2-0 este lunes 18 de febrero de 2019 en Stamford Bridge al Chelsea, dejando al técnico de los ‘Blues’ Maurizio Sarri en una posición muy débil.

El español Ander Herrera (31’) y el francés Paul Pogba (45’) sentenciaron el partido antes del descanso, frente a un rival escaso de confianza por los malos resultados.



El United se une así al grupo de equipos cuartofinalistas: Manchester City, Watford, Brighton, Millwall, Wolverhampton, Crystal Palace y Swansea.



En la siguiente ronda, el United visitará a los ‘Wolves’ y el City se desplazará a Gales para jugar contra el Swansea.



En un partido entre dos equipos que veían en la FA Cup una manera de salvar una temporada mediocre, el Chelsea fue el primero en disfrutar de una clara (doble) ocasión: el brasileño David Luiz sacó un remate fuerte que atajó el golero Sergio Romero y, en el rechace, el meta argentino detuvo otro peligroso disparo del español Pedro Rodríguez (11).

El United respondió con un disparo de Marcus Rashford que detuvo el arquero español Kepa Arrizabalaga (19’) y, en la segunda ocasión clara, abrió el marcador el equipo de Ole Gunnar Solksjaer.



Juan Mata lanzó a Paul Pogba por el costado izquierdo y el centro del francés lo cabeceó a la red Ander Herrera (31’).



El United dejó el partido prácticamente sentenciado justo antes del descanso, en una aceleración de Rashford y el centro lo remató espectacularmente de cabeza Pogba para colocar el 2-0 (45’).



En la reanudación, los ‘Blues’ trataron de recortar diferencias para mantener

en el aire el desenlace de la eliminatoria, pero ni David Luiz (52’) ni Willian (71’) acertaron a batir a Romero.



El equipo dirigido por Maurizio Sarri lo siguió intentando hasta el final, pero con la escasa convicción que le dan los últimos malos resultados de los Blues.

Sorteo de los cuartos de final de la FA Cup (del 15 al 17 de marzo):



Swansea vs. Manchester City



Watford vs. Crystal Palace



Wolves vs. Manchester United



Millwall vs. Brighton