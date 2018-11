¿Cómo se define la localía en caso que haya finales en el campeonato 2018?

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito tiene garantizado su puesto en la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2018, luego de ganar la primera etapa. Sin embargo, los albos aún no han definido si iniciarán o cerrarán las finales en su reducto porque faltan cuatro fechas para que finalice la segunda etapa.

Según la planificación de la Ecuafútbol, los partidos finales están definidos para el 12 y 16 de diciembre, inmediatamente al finalizar la segunda etapa del campeonato.



En el artículo 122 que lo establece el reglamento del Comité Ejecutivo de la Ecuafútbol se establece que cerrará en condición de local el equipo que más puntos haya sumado en la tabla acumulada, por lo que al momento los albos llevan ventaja –son líderes con 75 unidades- y cerrarían la temporada en el estadio Rodrigo Paz Delgado.



Esas opciones se definirán en las próximas semanas que finalice la segunda etapa del campeonato. Los albos aún tienen opciones para evitar las finales, si ganan la fase. Al momento están en la tercera casilla con 29 puntos, cuatro menos que Emelec, que es el líder del semestre hasta el cierre de la fecha 18.



Además de Emelec, los otros equipos que pugnan por forzar una final ante los azucenas, son Delfín SC, Independiente del Valle y Barcelona Sporting Club. Sin embargo, solo Barcelona SC y Emelec pueden superar a Liga en la tabla acumulada.