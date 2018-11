La Comisión de Fútbol de Liga de Quito condiciona su permanencia

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria ratificó su intención de seguir al frente del equipo profesional, solo si se mantiene el modelo de administración que funciona desde 1997. Es decir, plantea un manejo sin la intervención del Directorio, que actualmente preside Guillermo Romero.

La Comisión presentó su moción en una reunión convocada el miércoles 7 de noviembre de 2018 por el Directorio, a la que también acudieron los expresidentes del club Iván Romero y Darío Ávila. Ellos formaron parte de las 14 personas que acudieron a la cita de cerca de tres horas, en el Portal de Liga, en el norte de Quito, cuyas paredes fueron pintadas con frases en contra de los socios que votaron en los recientes comicios del Directorio.



“Liga no es de los $ocio$”, y “Liga es fútbol, no negocio”, fueron las frases que aparecieron en las paredes antes de la reunión de los directivos. Los dirigentes dijeron desconocer a los autores del hecho.



Por la Comisión de Fútbol acudieron Patricio Torres, quien es presidente de la Comisión de Fútbol de LDU, Marcelo Dotti, Stalin Nevares y el abogado Santiago Barragán. Por el Directorio, entre los más representativos, estuvieron Romero y Vicente Morales, vicepresidente del club. Romero fue reelecto recientemente por los socios del club.



Torres y sus acompañantes presentaron cartas, firmadas por sus seis apoderados, con su postura. “Si desean que la Comisión continúe tiene que ser exactamente en los mismos términos que estableció el mandato de hace 21 años”, expresó Dotti. Se refirió con ello al acuerdo que se estableció en 1997, cuando la Comisión pasó a manejar al plantel profesional de fútbol, las divisiones formativas y el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Según Romero, hay un interés común para hallar una solución. Sin embargo, Torres se mostró cauto. “Esperemos que en la respuesta (del Directorio) no haya tantos asuntos de forma y no haya ninguno de fondo para que se acoja la posición de los apoderados, quienes son los responsables de la gestión en el aspecto legal”.



Según dejó entrever Torres, la intención es que la Comisión se mantenga al frente con un tiempo de prórroga de su mandato. “No será un tiempo de dos o tres meses, tiene que ser más amplio”.



Ávila, expresidente del equipo, indicó que lo más importante es que la Comisión y el Directorio lleguen a un acuerdo para Liga.



Romero indicó que aún no tiene una fecha para emitir una respuesta a la postura de la Comisión de Fútbol.

En medio de esta coyuntura, los jugadores de la plantilla del equipo expresaron sus dudas sobre su continuidad para la próxima temporada por la falta de resolución sobre el tema dirigencial. Uno de ellos fue Hernán Pellerano, zaguero argentino quien terminará su contrato en diciembre.



El entrenador Pablo Repetto expresó que se siente a gusto con la actual Comisión de Fútbol y que tiene contrato hasta finales del 2019. Sin embargo, recalcó que no puede hablar sobre su futuro ante el conflicto. “No puedo hablar sobre supuestos. Ahora estamos enfocados en lo nuestro”.



El DT preparó ayer a sus jugadores, en Pomasqui, para el cotejo del sábado ante Técnico Universitario, en el estadio Bellavista de Ambato. El equipo lucha por llegar al primer lugar para proclamarse campeón sin necesidad de jugar una final.



Para el juego, el DT espera la recuperación de Gastón Rodríguez, quien sufrió un golpe en el tobillo. Julio Angulo continúa con su recuperación y volverá en una semana.

Además, el zaguero central Ándersson Ordóñez es operado hoy y volverá a jugar en unos seis meses.