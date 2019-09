Christian Dájome: ‘Sentí nerviosos a mis compañeros antes y después del primer tiempo’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El colombiano Christian Dájome jugará su tercera final continental. Estuvo presente en el título de la Copa Libertadores 2016 y en la final de la Sudamericana que no se disputó tras el accidente del avión del Chapecoense.

El cafetero sintió nervios en sus compañeros. Prefirió, por esta vez, no hablar con el grupo y dejo que el DT Miguel Ángel Ramírez diera la charla.



“Es normal que el grupo se ponga nervioso. Son jugadores muy jóvenes que tiene. Su primera experiencia internacional. Pero con el tiempo nos fuimos acentando”, dijo el ofensivo colombiano.



Dájome sintió que no pudo hacer su juego vistoso. Desbordar con gambeta es una de sus características y este miércoles 25 de septiembre no lo logró ante Corinthians.



“No logré hacer mis gambetas, pero se consiguió el resultado. Es una final alcanzada y eso queda marcado en nuestra historia”, dijo.



Estuvo acompañado por sus dos hijas, su esposa y sus hermanos. Estos últimos viajaron desde Colombia para verlo jugar.