El torneo local se reanuda y la FEF designó los árbitros y horarios para las fechas 20 y 19 

El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol se retomará luego de los dos partidos amistosos que disputó la Selección nacional. Entre el 23 y 25 de noviembre se jugará la fecha 20, mientras que la jornada 19 será el 28 de noviembre.

La planificación se hizo oficial en el Comité Ejecutivo de la Ecuafútbol, que fue encabezado por el presidente del organismo, Carlos Villacís.



Así quedaron definidas las dos jornadas del campeonato:



Fecha 20:



Viernes 23 de noviembre

16:00

Técnico Universitario vs. Delfín SC

Estadio Bellavista

Árbitro: José Espinel

Asistente 1: Flavio Mall

Asistente 2: Juan Aguiar



20:00

Deportivo Cuenca vs. Macará

Estadio Alejandro Serrano

Árbitro: Daniel Salazar

Asistente 1: Juan Macías

Asistente 2: Jorge Párraga

Sábado 24 de noviembre



12:00

Liga de Quito vs. El Nacional

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Edison Vásquez



18:25

Guayaquil City FC vs. Club Sport Emelec

Estadio Christian Benítez

Árbitro: Juan Albarracín

Asistente 1: Luis González

Asistente 2: David Vacacela



20:30

Independiente del Valle vs. Barcelona Sporting Club

Estadio Rumiñahui

Árbitro: Luis Quiroz

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Luis García



Domingo 25 de noviembre

16:00

Universidad Católica vs. Aucas

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Franklin Congo

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Darío Morán



Fecha 19

Miércoles 28 de noviembre

12:00

Macará vs. Universidad Católica

Estadio Bellavista

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Dennys Guerrero

Asistente 2: Luis García



14:00

Delfín SC vs. Guayaquil City FC

Estadio Jocay

Árbitro: Roberto Sánchez

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Ángel Ulloa



16:15

Aucas vs. Liga de Quito

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Vinicio Espinel

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Guilber Gracia



18:00

Barcelona Sporting Club vs. Deportivo Cuenca

Estadio Monumental

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Marco Correa



19:15

El Nacional vs. Técnico Universitario

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Omar Ponce

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: José Alvarado



20:30

Club Sport Emelec vs. Independiente del Valle

Estadio George Capwell

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Juan Cruz