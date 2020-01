Leonardo Campana es el decimocuarto ecuatoriano en la Premier League

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El empresario de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, y el agente Gonzalo Vargas llevaron al ecuatoriano Leonardo Campana al Wolverhampton, equipo de la Premier League de Inglaterra.

Lo reconoció el delantero de 19 años, el 20 de enero del 2020, en una entrevista al canal oficial de los ‘Wolves’. Sentado en la oficina del club y con la camiseta amarilla, dio detalles. “El trabajo de mi agente, de la mano con Gon­zalo Vargas, hizo que esto se haga realidad”.



El atacante abandonó la concentración de la Selección Sub 23, en Colombia, el fin de semana, con el permiso del entrenador Jorge Célico para finiquitar su vinculación.



El 20 de enero del 2020, ya estuvo en Wolverhampton junto a su padre, Pablo Campana, exministro de Comercio Exterior.



El exfuncionario subió un video a su cuenta de Instagram, donde se observa a su hijo en las oficinas del plantel fundado en 1877 y que tiene tres títulos de la Primera División.



“Sigo a los ‘Wolves’ desde que está en la Premier. Siempre me ha gustado como ha jugado, especialmente esta temporada. Una temporada increíble”, expresó el seleccionado, quien se formó en el Barcelona de Guayaquil.

Hasta el mediodía de ayer, el club no anunciaba el fichaje. Sin embargo, grabó al jugador en video en una de las áreas de prensa. Según la agencia EFE, el guayaquileño debía firmar un contrato con un salario anual de USD 1 022 000, más bonos y premios.



Así, el ariete será el segundo ecuatoriano en jugar en ese plantel después de Segundo Castillo, quien estuvo en la temporada 2008-2009. El esmeraldeño solo disputó nueve partidos de la Premier.



Además, ‘Leo’ será el decimocuarto tricolor en un equipo de la liga inglesa. Los más destacados fueron Luis Antonio Valencia, quien estuvo en el Wigan y en el Manchester United, donde llegó a lucir la cinta de capitán.



Campana recibió permiso de Célico para ausentarse del cotejo de la Sub 23 de hoy, ante Colombia, a las 18:00, en Armenia. Debe regresar a Pereira para unirse al plantel y jugaría el tercer compromiso del combinado nacional ante Venezuela, el 24 de enero.



La prensa inglesa publicó que el Wolverhampton pudiera enviar al ecuatoriano a la Sub 23 con la idea de que en el futuro integre el plantel de Primera, que es dirigido por el entrenador portugués Nuno Espírito Santo.



El DT tiene como principal atacante en la delantera al mexicano Raúl Jiménez. El Wolverhampton posee un valor comercial de USD 377,61 millones, según el portal Transfermarkt.