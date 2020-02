A pesar de 'entrenarse' con Batman, los rayados del Independiente del Valle  perdieron con el New York Red Bulls

Desde New York: Me encontré con los jugadores de #IndependienteDelValle @IDV_EC de #Ecuador en Times Square antes de jugar el amistoso contra los #RedBull .

Los puse a entrenar bajo mis órdenes.

No me creen ?

Mirá el vídeo !

Al 9 ya lo tengo fichado para #BocaJuniors lol... pic.twitter.com/oQ5i8oK9q1