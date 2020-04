El exarquero argentino Pablo Santillo jugó ‘infiltrado’ en Barcelona SC

LEA TAMBIÉN

El exgolero Pablo Santillo reveló que su traspaso a Barcelona SC en el 2008 estuvo a punto de no concretarse debido a los resultados que arrojaron los chequeos médicos. El argentino llegó de Banfield arrastrando una rotura de ligamentos y una fisura en el pie izquierdo que casi complican su fichaje por el club. También confesó que las lesiones lo llevaron a jugar de ‘infiltrado’ en 16 cotejos del campeonato ecuatoriano.

En una charla en el programa digital Fútbol Sin Cassette, el argentino de 40 años recordó su paso por el ‘Ídolo del Astillero’ durante el segundo semestre del 2008, confesando que gran parte del semestre atajó ‘in extremis’ debido a las complicaciones físicas.

Pablo Ariel Santillo arribó a Barcelona en julio del 2008, a pedido del entonces DT de los canarios Reinaldo Merlo. Para el argentino, que llegó en reemplazo de su compatriota Gastón Sessa, era su primera experiencia internacional. Había pasado por varios clubes de su país natal como Chacarita Juniors y Atlanta de la Segunda División. Banfield fue su último club antes de aterrizar en Guayaquil. Esa temporada los amarillos armaron un elenco poderoso, pero el título de campeón fue para Deportivo Quito.

A Santillo le costó muy poco afianzarse como el arquero titular de Barcelona para lo que restaba del campeonato. Sus grandes actuaciones se vieron reflejados en los ocho compromisos al hilo sin recibir un gol. El guardameta llegó a acumular un total de 796 minutos con el arco en cero, y estuvo cerca de romper el récord de Jacinto Espinoza en el Campeonato Nacional, que permaneció 830 minutos con el arco invicto.

Sin embargo, el exarquero confesó que estuvo a punto de no aprobar el chequeo médico debido a un par de lesiones que arrastraba desde su época en Banfield.



“Cuando me hacen la resonancia, me sale que tengo los ligamentos rotos y que tengo también una fisura en el pie. En la primera fecha se me rompe el pie. Esto no lo sabe nadie. Tuve una fisura en el pie izquierdo. Atajé las 16 fechas del torneo infiltrándome la pierna”, confesó el golero para el programa digital.

Santillo recordó que le insistió al entonces galeno del club, Bosco Mendoza, que, pese a los resultados de los chequeos, él se sentía muy bien. De tanto insistirle, Mendoza le impuso una serie de ejercicios de alto rendimiento para comprobar cómo reaccionaba su cuerpo a la alta competencia. Santillo pudo superar las pruebas y logró firmar con los amarillos. El argentino completaba cada entrenamiento ‘entre dientes’ y se infiltraba en los compromisos para poder jugar.

Producto de la fisura en el pie, al final de la temporada regresó a Argentina para realizarse una operación con el cuerpo médico de Banfield, club dueño de su pase. Luego de la operación padeció de una infección en el pie izquierdo, motivo por el cual se perdió el primer semestre del año 2009, dándole la oportunidad a Máximo Banguera de adueñarse de la titularidad.

Las lesiones le impidieron a Santillo retomar sus grandes actuaciones con el club. El argentino abandonó Barcelona en junio del 2009 para volver a su país natal, luego de que su contrato a préstamo culminara. Tuvo un paso por CA Talleres, Racing, Atlanta, Defensa y Justicia, todos clubes de Argentina, hasta su retiro en el 2018 con la camiseta del Arsenal FC.