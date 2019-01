‘Toño’ Valencia se solidariza con las mujeres ecuatorianas tras femicidio en Ibarra

LEA TAMBIÉN

El futbolista ecuatoriano Luis Antonio Valencia, jugador del Manchester United, se solidarizó con las mujeres del país tras conocer el femicidio cometido en Ibarra este sábado 19 de enero de 2019. El futbolista emitió su comentario en español e inglés a través de su cuenta personal de Twitter (@anto_v25).

“Mi solidaridad especialmente con las mujeres, por el espantoso suceso en Ibarra. No desmayemos en la construcción de una sociedad llena de valores en la que lo que ocurrido sólo pueda ser una pesadilla ¡Si se puede Ecuador !”, publicó el amazónico.



El sábado 19 de enero, un hombre con un cuchillo en la mano mantuvo en la calle, como rehén, a una mujer por cerca de 90 minutos -entre las 21:00 y las 22:30-. En ese lapso la forzó a caminar por varias cuadras, frente a la reacción perpleja de transeúntes. Al final, la apuñaló antes de ser capturado.



En redes sociales se convocó para este domingo 20 de enero al plantón en Quito #TodasSomosMartha en donde se pidió el cese de violencia contra mujeres.



“Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente” fue una de las primeras consignas que se escucharon en el primer plantón.



A las 15:30 de este domingo ya eran miles de hombres, mujeres y niños los que se sumaban a esta convocatoria en la que se pedía que terminen los actos de violencia contra las mujeres.



La mañana de este domingo 20 de enero, la ministra del Interior, María Paula Romo, señaló en su cuenta de Twitter que los uniformados debieron evitar la muerte de Diana. “Lo he dicho al interno de la Policía, lo han comunicado los generales y el mando, y lo repito. Así lo permite la ley: cuando se trata de defender una vida o evitar un delito, la Policía no solo tiene la facultad de usar la fuerza, tiene el deber de hacerlo”. “Lo ocurrido en Ibarra es un horror inaceptable, la muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Hemos decidido el cambio de Gobernadora y Jefe de Policía y el envío inmediato de fuerzas especiales”.