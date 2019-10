Fuerza Amarilla no se presentó y América de Quito ganó 3-0

LEA TAMBIÉN

América de Quito volvió a conseguir tres puntos sin jugar. Este domingo 20 de octubre de 2019, el partido entre los 'cebollitas' y el Fuerza Amarilla estaba pactado para las 12:00 en el estadio Olímpico Atahualpa. Sin embargo, el equipo de Machala no se presentó por deudas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El pasado viernes 18 de octubre, la LigaPro dio a conocer que el cotejo válido por la fecha 28, entre el América y Fuerza Amarilla, no se jugaría. "La suspensión es debida a la notificación que hemos recibido por la FEF, la cual indica que Fuerza Amarilla no ha cumplido o llegado a un acuerdo alguno, con un acreedor con el cual mantiene una deuda".



El club 'bananero' ya perdió la categoría. Se ubica en la última posición con seis unidades. El plantel fue sancionado con la resta de cinco puntos en la tabla de posiciones debido al incumplimiento en la entrega de roles y/o planillas de aportes al IESS y por la no presentación de los roles de pago del mes de mayo.



América es uno de los equipos que lucha por no descender. Esta es la segunda ocasión que gana sin jugar el compromiso. El pasado 27 de julio, Deportivo Cuenca fue sancionado por la Ecuafútbol por un deuda pendiente por USD 30 000 con su golero Brian Heras y no pudo disputar el cotejo.



De esta manera, el cuadro capitalino asciende a la décimocuarta posición de la tabla de posicione del campeonato ecuatoriano con 22 puntos. En la próxima jornada, el América visitará el estadio Jocay de Manta para enfrentarse al Delfín, el domingo 27 de octubre a las 15:30. Por su parte, el Fuerza Amarilla recibirá al Macará en el estadio Nueve de Mayo, el sábado 26 del mismo mes a las 13:00.