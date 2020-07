Francisco Egas: ‘Jordi Cruyff no ha sido consecuente con el fútbol ecuatoriano’

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), lamentó que el DT Jordi Cruyff no haya sido “consecuente con el fútbol ecuatoriano”, y anticipó que la continuidad del estratega hispano-neerlandés se definirá en cuestión de horas.

En diálogo con Radio La Red (102.1 FM), el titular de la Ecuafútbol dijo que en el organismo están “incrédulos y sorprendidos”, por la decisión de Cruyff de retrasar su vuelo de retorno al país, previsto para el viernes 17 de julio del 2020.



Cruyff dijo que necesitaba dos días para pensar si continúa o no al frente de la ‘Tri’, porque se siente “criticado y desprotegido”.



Según Egas, esto sorprendió incluso a su cuerpo técnico, puesto que “ni los propios compañeros de Jordi Cruyff se anticipaban a esto".



Dijo que en el entorno de la FEF existe malestar y que el proyecto se tornó “inviable”. "Fuimos consecuentes y él no ha sido consecuente con el fútbol ecuatoriano”, sostuvo el dirigente.



Ante el apremio por la cercanía de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, el directorio tiene previsto reunirse para definir la continuidad del estratega. “Nos vamos a tomar no más de unas horas y ver que conviene para empezar a tomar decisiones”, señaló.



En su intención por configurar un proyecto “por el futuro del fútbol ecuatoriano”, dijo que no va a desistir en la idea de contar con un Director Deportivo, que tome el lugar de Antonio Cordón.



Ante la solicitud de Jaime Estrada, uno de los miembros del directorio que intentaron remover a Egas de su cargo de presidente de la FEF, que pidió las copias de los contratos de Cruyff y Cordón, este respondió que Estrada conoce las cifras.



“Si quiere volver a ver las cifras, seguramente las verá. Mucho más no tenemos que decirle”, puntualizó.