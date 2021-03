Francia se afianza y Alemania perdió ante Macedonia, en la eliminatoria europea para el Mundial de Catar 2022

Los últimos partidos europeos de la ventana de marzo clasificatorios para el Mundial de Catar 2020 culminaron con la victoria de Francia sobre Bosnia (0-1) con Griezmann al rescate, con el batacazo de Alemania, derrotada 1-2 por Macedonia del Norte, y con la ilusión generada por Joaquín Caparrós, héroe de la intocable Armenia.

También superaron sus compromisos España, que dio un salto adelante con una victoria más convincente sobre Kosovo (3-1), Inglaterra, que ganó con sufrimiento a Polonia (2-1), e Italia, que cumplió con el expediente frente a Letonia (0-2).



Pero, sin duda, de todos los resultados, el más llamativo fue el de Alemania. Joachim Low cerró su último partido clasificatorio para un Mundial al frente de la "mannschaft" con una derrota. Dijo adiós mal, a la espera de volver a dirigir a Alemania por última vez en la Eurocopa, y con una derrota que deja al cuadro germano en la tercera plaza del grupo J.



Alemania siempre fue a remolque en el marcador. Primero, tras el tanto del incombustible Pandev, y, después, con el de Elmas a cinco minutos del final que anuló el empate desde el punto de penalti de Gundogan. El cuadro germano se marchó del Schauinsland-Reisen-Arena sin puntos y rendido ante una victoria histórica de su rival.



No menos histórico es lo que está logrando Joaquín Caparrós en el banquillo de Armenia. Es el sorprendente líder del grupo J, por delante de Macedonia del Norte y de Alemania tras sumar nueve puntos de nueve posibles. Su victoria, 3-2 ante Rumanía, con dos goles en los últimos minutos de Haroyan y Barseghyan, desató la euforia en un partido que sí se celebró con público. Caparrós acabó aplaudido e implicado en la pequeña fiesta que se montó sobre el césped tras el pitido final.



Ahora, Armenia parece una realidad mientras otra candidata como Islandia pelea por no perder la cuerda del segundo puesto. Frente a Liechtenstein, respiró con un cómodo 1-4 que calmó las penas de sus dos anteriores derrotas.

Francia, que no podía fallar para mantener el liderato del grupo D, cumplió sin alardes en su visita a Bosnia. Después de una primera parte para el olvido sin ningún disparo a portería, en una acción casi aislada protagonizada por Griezmann en la segunda resolvió la papeleta. Se convirtió en el cuarto máximo goleador histórico galo con 35 dianas tras superar a Trezeguet y escondió las carencias anotadoras de Mbappé en esta ventana internacional. Ucrania, que empató 1-1 con Kazajistán, ocupó la segunda plaza.



Mientras, en Sevilla, España consiguió mejorar su apurada imagen del anterior partido ante Georgia. Aunque se enfrentó al rival más débil del grupo, Kosovo, los hombres de Luis Enrique, con Ramos de nuevo en el banquillo, mostraron un juego más dinámico aunque sin un brillo excesivo.



En un par de minutos resolvió el choque gracias al héroe de Georgia, Dani Olmo, y a Ferran Torres, que en la primera parte también marcó para dejar prácticamente sellado el destino de Kosovo. Aunque después Halimi aprovechó un fallo de Unai Simón para recortar distancias, Gerard Moreno cerró la cuenta para devolver la alegría a una selección que había generado dudas y que se colocó líder del grupo B por delante de Suecia beneficiada con el empate entre Grecia y Georgia (1-1).



Inglaterra, en el grupo I, tuvo que lidiar con un hueso duro de roer como Polonia, tal vez su rival más potente con permiso de la emergente Hungría. Sin Lewandowski por lesión, el cuadro centroeuropeo perdió a su hombre más voraz y lo pagó caro en momentos resolutivos del duelo.



El equipo de Gareth Southgate de adelantó en el marcador con un penalti más que dudoso lanzado por Kane (no hay VAR en la fase de clasificación) y vio como la joven promesa del Brighton, Jakub Moder, empataba gracias a un error de la defensa británica. Al final, Maguire, en un saque de esquina sobre la bocina, dio la tercera victoria a Inglaterra, que por detrás, a dos puntos, siente el aliento de Hungría. Ganó 1-4 a Andorra y mantiene su sueño de jugar un Mundial 36 años después.



Otra selección con pleno de victorias es Italia. La lógica estuvo de su parte y ganó a Lituania a domicilio. Sensi, con un trallazo desde fuera del área, e Immobile, de penalti en el tiempo añadido, sellaron una victoria merecida ante un rival claramente menor.



Del resto de grupos, destacó la superioridad de Dinamarca, que como Italia, Inglaterra y Armenia, se unió al club de los plenos. Superó al que era segundo del grupo F, Austria, al que goleó 0-4 para dar un paso muy grande hacia el Mundial.



Con el mismo marcador, 4-0, Escocia tomó aire tras acabar con las Islas Feroe para alcanzar los cinco puntos, uno más que Austria. Israel también se dio un homenaje en Moldavia, 1-4, y mantiene sus opciones en un grupo con un líder claro y tres candidatos.