Flamengo procurará evitar el juego ofensivo por los costados del Independiente del Valle

Mientras los jugadores de Flamengo permanecían en sus habitaciones del Hotel Hilton Colón la mañana de este 18 de febrero del 2020, su compañero Giorgian Daniel de Arrascaeta se presentó a un auditorio del lugar para dar declaraciones.

Flamengo designó al uruguayo para ayudar a que los periodistas ecuatorianos obtuvieran declaraciones en español.



En el auditorio también estuvieron miembros de la Conmebol que llegaron para la final de ida de la Recopa Sudamericana entre el Independiente del Valle y el Flamengo, cotejo pactado para este miércoles 19 de febrero del 2020, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.



A De Arrascaeta le consultaron sobre el temor de los equipos extranjeros para jugar en la altitud de Quito y si Flamengo tomara alguna precaución al respecto. “Sabemos de las dificultades que ofrece un partido acá en la altura con un equipo que es muy dinámico. Tiene jugadores muy veloces por afuera.

.@GiorgiandeA: “Quando entramos no campo de jogo, respeitamos muitos os adversários. Temos a nossa característica. A cada vez vamos ser mais fortes e melhores. A humildade que temos também é uma característica e seguiremos por esse caminho“.



📷: @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/pdZdMkHIoC — Flamengo (@Flamengo) February 18, 2020

Y debemos estar bien parados para no tener sorpresas”, anticipó el charrúa. El mediocampista añadió que el equipo está preparado para jugar en el Atahualpa, ante los rayados. “Es un club que durante estos años ha hecho muy bien las cosas. Hay que estar preparados para cualquier situación”.



En el plantel no estará el goleador Gabriel Barbosa, ‘Gabigol’. Esto es algo que el cuadro brasileño lamenta, pero considera qué hay jugadores buenos para suplirlo. “Es un jugador importante el máximo goleador que tenemos. Para el club es un baluarte.Intentaremos suplirlo con un jugador que lo haga de la mejor manera”, recalcó el uruguayo.



“Cambiamos la página del título que ganamos (la Libertadores). Sabemos de las dificultades que tiene jugar en la altura. Tenemos que hacer todo bien para no tener ningún imprevisto”, expresó el futbolista.



También habló sobre el juego de Flamengo. “El equipo está bien y esperamos seguir por ese camino y esperamos presentar un buen fútbol. Somos un equipo que atasca mucho, muy poderoso y esperemos seguir por esa senda”.



Los jugadores acudirán por la tarde, a las 16:00, a la Casa de la Selección. Ahí el entrenador Jorge Jesús definirá la alineación titular para la final de ida de la Recopa Sudamericana.