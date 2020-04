Figuras en cartón o pancartas: ¿cómo animar a distancia en la Bundesliga?

LEA TAMBIÉN

¿Cómo apoyar a su equipo de fútbol favorito cuando no se está autorizado a entrar en el estadio? Los hinchas del fútbol alemán imaginan ya las maneras innovadores para alentar a sus clubes cuando la Bundesliga se reanude, a puerta cerrada por la pandemia del nuevo coronavirus, previsiblemente el próximo mes.

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) se reunió virtualmente este jueves para definir los planes de reanudación de la Bundesliga, si es posible a partir del 9 de mayo, después de quedar suspendido el campeonato germano a mediados de marzo.



Una cosa es segura: para respetar la prohibición de eventos masivos hasta el 31 de agosto del 2020 decretada por el gobierno, los partidos se disputarán con las tribunas vacías y sin aficionados.



Eso obliga a los hinchas a inventar nuevas formas de apoyar a distancia al club de sus amores.



En Mönchengladbach, después del regreso a los entrenamientos en grupos reducidos la semana pasada, han aparecido una nueva especie de aficionados en las tribunas.

Efigie por 19 euros

La iniciativa procede de un grupo de aficionados, los Fanprojekt Mönchengladbach, y permite a los hinchas instalar su propia efigie en cartón, previo pago de 19 euros, en el lugar en el que habitualmente se ubican en el estadio.



¿El objetivo? Estimular la moral de los jugadores y prepararlos al particular y silencioso ambiente que se encontrarán en estos “partidos fantasma”, como se conoce en Alemania a los juegos que se disputan a puerta cerrada.



“Al principio era escéptico, no sabía si iba a conseguir el efecto deseado. Pero no está mal, se acerca a la realidad” , asegura Patrick Herrmann, atacante del 'Gladbach' a la revista Kicker, admitiendo que aplaude a los espectadores de cartón cuando entra en la cancha en el calentamiento, “ como hacemos siempre antes de cada partido en casa”.

Los hinchas parecen haber respondido a la idea. “Tenemos más de 6.500 solicitudes. Es enorme, no nos lo esperábamos”, se felicita Thomas Ludwig, presidente del Fanprojekt Mönchengladbach (FPMG).



En Colonia, se prevé una reanudación de los encuentros con una parte del estadio cubierta con pancartas donadas por los hinchas.

Partidos en modo 'autocine'

Pero si los clubes pueden confiar en la imaginación de sus aficionados para encontrar un poco de apoyo cuando lo necesiten, algunos temen también que se multipliquen los encuentros de hinchas en los exteriores de los estadios los días de partido.



Los dirigentes del Bayern Múnich ya han anunciado que tomarán medidas para impedir a los fans que se citen en el exterior del Allianz Arena durante los partidos.



Los aficionados daneses pueden haber encontrado una solución que satisfaga a todo el mundo, respetando las reglas de distanciamiento social.



De esta manera, el club danés del FC Midtjylland ha previsto transformado el aparcamiento de su estadio en un cine al aire libre transmitiendo @SoccerBible





los partidos en una pantalla gigante, que seguirán los espectadores sin bajarse del coche, además de transmitir mensajes de apoyo difundidos por la radio.

Una idea que gustaría también a Christian Ramrath, presidente del club de fans del Borussia Dortmund 'Schwarz-Gelbe Essener', que espera que el autocine de Essen difunda los partidos en directo.



Incluso se ha previsto recrear el ambiente del grupo, guardando las distancias de seguridad, organizando un encuentro de aficionados vía Skype para seguir los partidos.



Cada uno en su propia casa, pero todos apoyando a su equipo.