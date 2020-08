Fernando Gaibor reclama una deuda a Independiente de Avellanada y se declara jugador libre

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Fernando Gaibor se declaró jugador libre y presentó un reclamo ante la FIFA por la deuda que mantiene Independiente de Avellaneda, dueño de sus derechos deportivos.

Gaibor tenía que presentarse a los entrenamientos del ‘Rey de Copas’, en el complejo deportivo de Villa Domínico, el martes 11 de agosto del 2020.



Él se negó a abandonar Guayaquil, lugar donde reside, si no se llegaba a un acuerdo por una deuda que mantiene el club desde que salió a préstamo al Al-Wasl de Emiratos Árabes, en julio del 2019. El valor pendiente sería cercano a los USD 500 000, y corresponde a "una diferencia cambiaria".



Según informó diario El Clarín de Argentina, como no hubo conciliación, el mediocampista de 28 años "se declaró en libertad" y acudió a las oficinas de Suiza para legalizar su pedido. También habría rechazado una oferta para jugar a préstamo en la liga de Turquía.



“El abogado del jugador se lo comunicó a la dirigencia roja, que rechaza la postura de Gaibor y advierte que ya se le realizó un pago cuando reclamó en el gremio de futbolistas”, sostiene el rotativo.



El Clarín añadió que, si el ecuatoriano no desiste de su postura, Independiente “podría hacer una contrademanda por la cláusula de salida que figura en su contrato, que es de USD 20 millones”. En el entorno del tricolor señalan que están dispuestos a levantar la demanda, siempre y cuando se llegue a un acuerdo.



Gaibor mantiene un vínculo con el equipo de Avellaneda hasta diciembre del 2021. Tras la culminación del préstamo con el equipo árabe, Independiente buscó cederlo a otro club por el alto costo de su salario, y porque el DT Lucas Pusineri no lo tenía entre sus planes.



Él es el tercer jugador del plantel que durante la pandemia se declaró jugador libre por una deuda salarial. Gastón Silva y Cecilio Domínguez hicieron lo mismo. Silva espera la resolución de FIFA, mientras que Domínguez será vendido en los próximos días al Austin FC de la MLS. Él no elevó el reclamo ante el ente rector del fútbol mundial.