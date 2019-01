Los comicios en la FEF aún no tienen claridad

LEA TAMBIÉN

A seis días de las elecciones de la Ecuafútbol, aún no existe un padrón electoral oficial ni tampoco se ha emitido un comunicado sobre el mecanismo de elección que se utilizará el próximo 31 de enero.

En los últimos tres días hubo un cruce de oficios entre la FEF y la Secretaría del Deporte, respecto a este tema. El ente estatal objetó el proceso, puesto que habría clubes y asociaciones que incumplirían con la Ley del Deporte actual y por ende no podrían participar en la elección.



“La FEF no es un organismo que ejerce su actividad al margen de las leyes (…). Su propio estatuto en el artículo uno reconoce que la Federación, siendo autónoma, está sujeta a las leyes de la República”, reza el último comunicado de la Secretaría, emitido ayer.



El documento, además, aclara que su observación, en la que destaca que 17 asociaciones y dos clubes no podrían participar en las elecciones por no haber registrado sus estatutos en la Secretaría, no responde a una intromisión en los procesos de la FEF.



“Esta entidad pública no tiene intenciones de entrometerse en los actos internos de la FEF (…). Pero esto no significa que dicha actuación, si no está fundamentada en la ley, vaya a ser considerada legítima por esta Cartera de Estado”, dice el documento.

La respuesta de la Secretaría se generó luego de que la FEF enviara un comunicado, el martes pasado, con copia a la FIFA y a la Conmebol, en el que señalaba los cuestionamientos de la Secretaría como una “intromisión gubernamental”.



En esa carta, además, se recuerda un supuesto plazo de un año que habría emitido la Secretaría, para que los clubes y asociaciones actualicen y registren sus estatutos. Según la carta, ese período finaliza recién en marzo próximo.

“La prórroga se debía únicamente para que las asociaciones tengan personería jurídica, que renueven sus estatutos. No se habló de un tema eleccionario y ahora se quieren valer de eso”, dijo la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor.

Esa polémica evita que al momento exista un padrón de directivos habilitados, como lo confirmó el presidente de la Comisión Electoral de la FEF, Marco Arteaga. Espera que el organismo emita el documento para continuar con su trabajo.



Jaime Estrada, que acompaña a Francisco Egas en la lista 1, lamentó este cruce de comunicados entre organismos y criticó a la FEF. “Que tengan respeto a la Ley. Quieren hasta el último día ser el centro de críticas. Exigimos respeto”, dijo el manabita



Por otro lado, Selim Doumet, principal de la lista 2, se mostró sorprendido por la actuación de Sotomayor. “Ellos (Secretaría) deberían mediar, facilitar los recursos para que estas cosas no sucedan, en lugar de coartar el derecho al voto”, dijo el directivo.

Selim Doumet es el actual presidente de la Asociación de Fútbol del Guayas. Enrique Pesantes / EL COMERCIO



Consultas a la FIFA

Otra de las polémicas del proceso electoral es la consulta que realizó la FEF a la FIFA sobre el sistema de votaciones. El martes el organismo nacional solicitó una aclaración, por tercera vez, acerca de la cantidad de votos que corresponden a los clubes y asociaciones.



“La Comisión Electoral y el Directorio piden la aclaración a la FIFA, para que en la aplicación de principios democráticos que se anuncia, se indique también si los votantes deben tener el mismo número de votos, o se mantendrá la distribución del estatuto de la FEF”, dijo Álex de la Torre, vicepresidente del organismo nacional.



Según el artículo 32 de los estatutos de la FEF, los clubes y las asociaciones provinciales de Guayas y Pichincha cuentan con dos votos, mientras que los demás organismos provinciales tienen uno solo. El comunicado de FIFA únicamente habla del cambio de voto nominal y público a un sistema de sufragio secreto.



A decir de De la Torre, el comunicado que envió la FIFA -el pasado 15 de enero- es poco claro en cuanto a la modalidad de las votaciones. El pedido de aclaración lo hicieron tras un documento presentado por la lista que encabeza Doumet.

Estrada se mostró molesto por ese pedido de la FEF. “Es el tercer documento en el que preguntan lo mismo. La FIFA ya se pronunció. Como no pueden ganarnos con los votos, buscan cualquier tipo de artimaña”, dijo.



Como apoyo al pedido de aclaración, Doumet argumentó que buscan “reglas claras”, de cara a los comicios. El guayaquileño lamentó que los comunicados, de la FIFA y de la Secretaría del Deporte llegaran a pocos días del Congreso.

Se tiene previsto que en los próximos días la Comisión Electoral se reúna con las dos listas, para esclarecer las dudas que tengan sobre el proceso de elección. Según Arteaga, ya se comunicó con los postulantes.

