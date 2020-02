La FEF gastará USD 4 millones solo en salarios de entrenadores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Selección Sub 15 tendrá dos microciclos por mes desde marzo. Eduardo Moscoso, el DT, empezará a buscar futbolistas nacidos en el 2006.

Él, junto a Víctor Idrovo, asistente, y Juan Carlos Zambrano, preparador de goleros, comenzarán a recorrer los clubes para recoger información.



En su plan está jugar un torneo internacional en el último trimestre del 2020. “La Federación se maneja bajo un presupuesto que está organizado con la Dirección de Desarrollo que promueve el fútbol juvenil. Veremos cómo se puede financiar”, explicó Moscoso.



La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presupuestó para el presente año USD 401 510 en esta categoría. El valor aumentó a casi el doble con relación a lo gastado el año pasado (USD 240 027).



Este último rubro incluyó la participación en el Sudamericano. Otro detalle: la Sub 15 no tendrá competencia oficial. Jugará en noviembre del 2021.



Aunque Moscoso trabaja solo con dos asistentes, en el presupuesto de la FEF consta un incremento en los salarios para el cuerpo técnico Sub 15.



Así, el 2019, se destinaron USD 62 528 y para este año se proyectaron USD 309 483. Es decir aumentó en USD 246 955.



No es la única categoría. En el rubro honorarios (sueldos) de la Sub 20, Sub 17 y femenina también hay incrementos considerables en los presupuestos, según el informe que se entregó en el Congreso de Fútbol. En total: USD 1,5 millones, aunque en ninguna de las tres categorías (20, 17 y 15) habrá competencias oficiales.



En enero pasado, Jorge Célico, DT de la Sub 20 y quien dirigió a la Sub 23 en el Preolímpico, fue el primero en aclarar que el sueldo de su cuerpo técnico era de USD 29 500 al mes.



Al paso salió Francisco Egas, presidente de la FEF. Hizo una explicación aclarando que Célico no conocía cómo se proyectaron los valores.



“Estamos previendo algunas adiciones a ese cuerpo técnico para completarlo.

Como Federación, estamos conformando una Secretaría técnica que la estamos presupuestando. Esa Secretaría se ha cargado proporcionalmente a todas las selecciones. Más o menos serán seis profesionales que se incorporarán a lo largo del año a trabajar en esta Secretaría”, detalló Egas en radio Caravana.



Este Diario solicitó a la FEF detalles operativos de la Secretaría y se envió un cuestionario, pero no hubo respuesta.



En diciembre pasado, la FEF contrató al argentino Gustavo Silicovich como director Ejecutivo, con un salario superior a los USD 10 000. También trajo al español Antonio Cordón, como director deportivo. Él fue el vínculo para la contratación del holandés Jordi Cruyff, como DT de la Tri.



En su informe de labores, la FEF dijo que los honorarios del cuerpo técnico de la Tri de mayores llegaban a los 1,8 millones. Es decir, un salario mensual de USD 150 000. Pero en su informe no precisó si ese rubro incluía a los cinco asistentes del holandés.



Lo más probable es que los salarios de los asistentes de Cruyff se incluyan en los presupuestos de las categorías menores. Incluso el de Cordón, tal como lo informó Egas.



Según medios españoles, el salario anual de Cordón llegaría al USD 1,2 millones.



Vocales del Directorio de la FEF evitaron pronunciarse del tema. Argumentaron que lo desconocían. Incluso, que el presupuesto no había sido aprobado en ninguna reunión, antes del Congreso.



Cordón ya mantuvo reuniones con los entrenadores de las selecciones juveniles y de la femenina. Allí se explicó que se incluirá un director de metodología.



Cruyff ya trabaja en la Selección con Carlos García, Juan Torrijo, Juan Colinas, Joel Lara y Domingo Marín.



La FEF no ha detallado sus salarios. Sin embargo, en el presupuesto sí se incluyó el pago de alquiler de departamentos por USD 12 500 mensuales. Eso representará USD 137 500 para todo el año.



El presupuesto de la FEF para la Selección mayor será de USD 8,3 millones.