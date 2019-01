FEF negó amnistía a tres jugadores de las formativas de Universidad Católica

LEA TAMBIÉN

La Ecuafútbol desestimó el pedido de amnistía que presentaron los jugadores Leonardo Ortiz Puma, José Ayoví Preciado y Álex Carrera Perea, quienes arrastran una suspensión desde mayo del 2018.

Ellos fueron suspendidos por un año, por parte de la Comisión Disciplinaria de la FEF, debido a los desmanes que protagonizaron el 22 de mayo del 2018, cuando jugaban para la sub 18 de la Universidad Católica.



Ese día, durante un partido contra Aucas, agredieron a la terna arbitral, por lo que posteriormente recibieron un año de suspensión, por parte de la Comisión Disciplinaria.



Según Galo Sánchez, asesor jurídico, el pedido resulta improcedente, debido a que los actos cometidos por los deportistas "afectan a la generalidad del quehacer futbolístico. No corresponde a este departamento enderezar los procedimientos", dijo.



Cabe mencionar, que el pedido fue realizado particularmente por los jugadores. Universidad Católica estaba en desacuerdo con el pedido de estos. El propio presidente del club, Miguel Almeida, recomendó negar la solicitud.



"Entiendo que el entrenador, que también fue suspendido, los quiere llevar al fútbol del extranjero. Universidad Católica no está de acuerdo con el pedido", dijo Almeida.