Roger Federer y Alexander Zverev jugaron en medio de los dos hemisferios en la Mitad del Mundo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A los gritos de “Roger, Roger” y “Sascha, Sascha” los tenistas Roger Federer y Alexander Zverev jugaron un pequeño partido en la línea equinoccial de la Mitad del Mundo.

Un grupo de hinchas se agolparon en los alrededores del monumento para observar a los dos tenistas, que ensayaron en medio de una red improvisada en las afueras del monumento.



Al grito de “olé, olé, olé...Roger” los asistentes clamaban cada jugada que realizaba el suizo. Varios aficionados pedían que los dejaran acercarse y la Policía Nacional implementó un cerco para evitar inconvenientes con los tenistas.



Después del partido improvisado, Federer y Zverev, junto al alcalde Jorge Yunda hicieron la tradicional prueba de poner un huevo en medio de los dos hemisferios.



Antes de partir, Federer levantó los brazos hacia los asistentes y agradeció el recibimiento. ‘Sascha’ se acercó hacia los seguidores a firmar autógrafos y unos pocos afortunados hasta se tomaron una foto con él.



La amistad se fortaleció en esta semana. Fue Roger Federer, quien invitó a Alexander Zverev a la gira por Latinoamérica. "No lo pensé dos veces y dije que sí".



Los dos tenistas ofrecieron una rueda de prensa amena, donde bromearon mucho, pero sobre todo, agraciaron con los gestos de cariño que han recibido en Ecuador y en los cuatro países previos a los que visitaron antes de arribar a Quito este domingo 24 de noviembre.



"Ten cuidado con lo que respondes", dijo Roger a Zverev cuando le preguntaron al tenista alemán, qué aprendió del suizo en esta semana. "Nada, no mentira. En los aviones hemos conversado de tenis y de cosas muy personales que quedan entre nosotros".



Roger también bromeó cuando recibió de manos del alcalde, Roger Federer, las 'Llaves de la ciudad', gesto protocolar que se entrega a personas ilustres. "Ya sabes que si quiere regresar me tienes que pedir que te abra la puerta", dijo un sonreído Federer.

#FedererEnQuito | Nada como un buen tenis en la Mitad del Mundo 🎾🇪🇨



Roger Federer juega un partido con Alexander Zverev » https://t.co/AIAKgdeMxD



Video: @ECUADORolimpico pic.twitter.com/wB8nL7N1rj — El Comercio (@elcomerciocom) November 24, 2019



Al momento de escoger la cancha, en el peloteo que realizaron al pie del Monumento a la Mitad del Mundo, Roger escogió el norte, "me va mejor, el sur es más relajado".



Pese a que no durmieron las 5 horas del vuelo entre Ciudad de México y Quito, lucían felices y con toda la predisposición de brindar un espectáculo la noche del domingo en el coliseo General Rumiñahui.



"Recibir todos los gesto de cariño de la gente me ha impresionado mucho. Es una gira que la contaré a mis nietos", dijo Federer que destacó el récord que marcó este partido de exhibición en México con presencia de 42 000 personas.



"En Quito también habrá un récord con la presencia de 14 000 hinchas que pagaron su boleto para un partido de tenis", destacó Nicolás Lapentti, organizador e este partido en Ecuador.

Fue Roger Federer, quien invitó a Alexander Zverev a la gira por Latinoamérica. "No lo pensé dos veces y dije que sí", dijo Zverev. Foto. Roberto Peñafiel / EL COMERCIO



Nico fue quien dirigió la rueda de prensa y fue el encargado de formular las preguntas, 7 para Federer y 3 para Zverev. Se lo sintió nervioso Al momento de la presentación y más aún cuando dijo: "fue mi ídolo y es un honor tener en el país al mejor tenista de todos los tiempos".



Federer respodió "debe ser un orgullo para Ecuador tener a un tenista que fue 6 en el mundo".



El suizo, al cumplir 12 años, escogió practicar tenis y dejó el fútbol, hasta entonces lo practicaba. "Fue la mejor elección que hice", dijo. Añadió que si habría seguido en el tenis, le habría encantando jugar en su club el Basilea FC y levantar con trofeo de la Champions.



Dijo que sí respaldará a sus hijos si deciden practicar el tenis. "Pero no seré su entrenador ni seguiré en la gira ATP".



A las 11:10, los tenistas dejaron el monumento acompañado de un gran operativo de seguridad. Ellos realizarán una clínica de tenis junto a un grupo de niños en el Club de Tenis de El Condado y posteriormente acudirán al Hotel Hilton Colón para descansar.



El duelo, válido por el torneo de exhibición Mitad del Mundo, se disputará a las 18:45 en el coliseo General Rumiñahui de Quito.