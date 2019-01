Pierina Correa cuestionó la intervención del estado en la Federación Deportiva del Guayas

LEA TAMBIÉN

La expresidenta de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), Pierina Correa, cuestionó los motivos de la intervención del organismo, por orden de la Secretaría del Deporte, el pasado 16 de enero.

“Es un asunto netamente político. Dicen que la acción se debe al mal estado de la infraestructura deportiva, pero en el grupo de interventores no hay ningún especialista técnico de esa área”, dijo Correa.



Correa es candidata a la Prefectura del Guayas, para los comicios de marzo de 2019. Ella tenía licencia otorgada por el directorio de Fedeguayas, desde diciembre del 2018, para cumplir con su campaña.



La intervención se debió, según la Secretaría del Deporte, al mal estado de siete escenarios deportivos, entre los que destacan el estadio Alberto Spencer, piscinas olímpicas y el polideportivo Huancavilca.



A decir de Correa, los fondos que entrega el Estado para el mantenimiento no alcanza para atender los 70 escenarios deportivos de la provincia. “año a año bajó el presupuesto y hemos manejado con autogestión”, dijo.



La mayor parte de su intervención la dedicó a resaltar los logros deportivos de su administración, que se inició en septiembre del 2011. Destacó los triunfos en Juegos Nacionales y la consecución de la medalla de Plata del guayaquileño Jeremy Peralta, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.



“Si los escenarios están en tan mal estado, cómo se justifica el buen rendimiento deportivo. Hasta el año pasado reconocían nuestro trabajo y ahora llega esto. No sé si la Secretaria (Andrea Sotomayor) actuó por desconocimiento o presión”, dijo.