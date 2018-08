Liga de Quito y El Nacional se miden en el duelo destacado de la fecha 3

LEA TAMBIÉN

La Ecuafútbol confirmó los horarios y árbitros para la tercera fecha de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano, que tendrá en el partido entre albos y militares, a uno de los duelos con más historia en el fútbol ecuatoriano.

Liga de Quito quiere sumar puntos en el Atahualpa, antes de su viaje a Río de Janeiro, por la Copa Sudamericana, mientras que El Nacional necesita un triunfo para dejar las últimas posiciones de la tabla acumulada.



Otro partido destacado se disputará entre Barcelona SC e Independiente del Valle, con los toreros dispuestos a mantener el liderato e invicto perfecto en la segunda fase.



Así quedaron los partidos y horarios:



Sábado 4 de agosto:



El Nacional vs. Liga de Quito

Estadio: Olímpico Atahualpa

Hora: 15:30

Árbitro: Roberto Sánchez

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Jorge Luis Párraga



Delfín vs. Técnico Universitario

Estadio: Jocay

Hora: 18:00

Árbitro: José Luis Espinel

Asistente 1: Ricardo Baren

Asistente 2: Juan Aguiar



Domingo 5 de agosto:



Aucas vs. Universidad Católica

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Hora: 12:30

Árbitro: Franklin Congo

Asistente 1: Edwin Bravo

Asistente 2: David Vacacela



Emelec vs. Guayaquil City

Estadio: George Capwell

Hora: 15:30

Árbitro: Juan Carlos Albarracín

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Dennys Guerrero



Barcelona SC vs. Independiente del Valle

Estadio: Monumental

Hora: 17:30

Árbitro: Omar Ponce

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Juan Cruz



Lunes 6 de agosto:

​

Macará vs. Deportivo Cuenca

Estadio: Bellavista

Hora: 18:00

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: José Alvarado