Rubén Darío Insúa, el DT con más juegos en la Serie A

El ‘Poeta’ tuvo voz de profeta. El 8 de febrero del 2019, Rubén Darío Insúa viajó desde Buenos Aires hasta Guayaquil en avión y luego en auto hasta Portoviejo para dirigir a la Liga de esa ciudad.

En el Puerto Principal, su primera parada, lo recibieron su amigo Marcelo Trobianni y su hijo Robertino Insúa, entonces delantero del club Toreros. Allí Insúa declaró a los medios: “Vengo a dirigir Liga con un objetivo claro: ascender a la Serie A. Portoviejo es una ciudad grande y merece tener un equipo de Primera”.



Las premonitorias palabras del entrenador se volvieron realidad en la lluviosa tarde del 9 de diciembre, en la resbalosa cancha del estadio General Rumiñahui. Aquel día, el elenco ‘verdiblanco’ empató 0-0 con Independiente Juniors y selló su regreso a la élite.



Allí, Insúa volverá a estar a cargo de la nave manabita. El 16 de febrero, cuando ‘La Capira’ visite a El Nacional en el estadio Atahualpa, el ‘Poeta’ completará 304 partidos en la Serie A. De los 16 entrenadores que dirigirán en el certamen, el argentino es el técnico con más juegos desde 1998, cuando debutó como entrenador de Barcelona.



En la lista lo siguen Paúl Vélez, actual estratega del Macará, con 246 juegos; Fabián Bustos, que el año pasado logró el título con Delfín y ahora dirigirá a Barcelona, tiene 238 compromisos en la A, y Pablo Repetto, entrenador de Liga, que tiene 210. Este último es el integrante del selecto grupo con menos equipos dirigidos: Independiente y desde el 2018, la ‘U’.

Paúl Vélez, actual estratega del Macará, ha dirigido 246 juegos.

En la nómina se destacan cuatro entrenadores debutantes en el torneo: el español Ángel López de Delfín, Eduardo Lara de El Nacional, Máximo Villafañe de Aucas y Darío Franco, de Olmedo.

Intensos conocedores del fútbol ecuatoriano

Paúl Vélez tiene plenos poderes en el Macará. La temporada que arrancará en febrero es la quinta en el equipo, la cuarta consecutiva en la serie A. De la mano del entrenador cuencano, el equipo debutó la temporada pasada en la Copa Libertadores y esta campaña repetirá la experiencia.



Insúa y Vélez, los dos entrenadores con más partidos en los torneos locales, tienen puntos en común: el principal es que ponen especial cuidado a la base de jugadores nacionales que componen su plantilla.



“Este año intentaremos superar la campaña del año pasado. Estamos ilusionados con formar un equipo competitivo y seguir creciendo en las competencias que nos esperan”, dijo el DT, que en su carrera ha tenido experiencias en equipos como Deportivo Cuenca, Liga de Loja y Deportivo Quito, antes de su llegada triunfal al Macará.



Otro de los entrenadores con gran experiencia en el fútbol local es Fabián Bustos, quien en la jornada del 15 de diciembre logró un hito histórico: ser el DT del tercer equipo nacional que consigue un título local por fuera de provincias como Guayas y Pichincha.

Fabián Bustos, actual director técnico de Barcelona.

El Delfín fue un equipo capaz de plasmar en la cancha las ideas de juego del estratega. “Sabíamos atacar y hacer daño y también sabíamos agruparnos, defender y lastimar al rival”, dijo el ‘Toro’.

Bustos firmó, al día siguiente de su consagración como DT campeón, un contrato con Barcelona, el club con más fanaticada del país. Llevó a varios de sus ‘obreros’ del Delfín, como el zaguero Williams Riveros y el volante Bruno Piñatares y espera ser protagonista en el torneo local y avanzar de rondas en la Copa Libertadores.



Un amigo de Bustos, el uruguayo Pablo Repetto, completa el cuadro de honor de los técnicos con más recorrido en el fútbol ecuatoriano.

Pablo Repetto, actual estratega de Liga Deportiva Universitaria.

El DT de Liga defiende su estilo pragmático. “Acá todos me conocen y saben cómo juegan mis equipos. No me ha ido mal. Voy a seguir con mi idea”.