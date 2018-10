El estadio Capwell se ‘proyecta’ como un imán para los auspiciantes

LEA TAMBIÉN

La iluminación LED en la fachada del estadio George Capwell tiene dos funciones: generar turismo y diversificar los ingresos comerciales del club. El escenario es el único del Ecuador que cuenta con esta tecnología, que además permite proyectar imágenes, animaciones, textos.

La tecnología llamada Lighting System fue desarrollada por la compañía holandesa Phillips y ejecutada por Ammco S.A., su socio y representante en Ecuador. La obra se inauguró el pasado 29 de agosto, antes del partido contra Aucas, por la fecha 7 de la segunda etapa del torneo.



El espectáculo de luces se inicia a las 19:00 y se extiende hasta las 24:00, de lunes a domingo. Los paneles metálicos ubicados en la fachada están equipados con más de 10 000 nodos LED, que permiten la proyección de colores, palabras e imágenes.



Gracias a eso, el club proyecta el nombre de sus marcas auspiciantes, además de graficar con colores temas como fiestas nacionales y locales. Durante la última semana, el estadio mostró los últimos cuatro trofeos que ganó Emelec (2013, 2014, 2015 y 2017).



“La obra sirve para darle vida a este sector de la ciudad, vuelve al estadio un punto turístico, además de los réditos que nos pueda generar en la parte comercial”, contó Luis Neme, representante del departamento de Marketing del club.



Los logotipos del Banco del Pacífico, GolTV y Electrocables, auspiciantes del club, se han proyectado en el escenario. Sin embargo, otras marcas –que no auspician– también muestran su logo en la fachada del escenario. Ese es el caso de Phillips, por ejemplo.



“No todos los auspiciantes muestran su logo en la fachada, es un producto nuevo. Seguramente en las renegociaciones de contratos podríamos incluirlo como un plus. Todas las marcas, sponsors o no, pueden estar en las proyecciones”, contó Neme.



Los costos para acceder a este espacio, así como las ganancias que genera, son cifras que Neme prefirió mantener en reserva. Por ahora, los nodos LED se ubican en las fachadas de la avenida Quito y de la calle José de San Martín.



“Son las partes del estadio de mayor exposición, aunque no descartamos iluminar los otros dos sectores (calles General Gómez y Pío Montúfar)”, contó el directivo a este Diario.



El Lighting System en la fachada fue la última etapa en



la remodelación del escenario, ubicado en el centro-sur de la ciudad. La obra en general -ampliación y remodelación integral, que se inició en enero del 2015- tuvo un costo de USD 28,5 millones.



En el momento, el Capwell tiene capacidad para 38 000 espectadores, y fue elegido como el cuarto estadio más atractivo del mundo, tras una encuesta en el portal StadiumDB.com.



La renovada imagen del estadio, con la iluminación y su paseo comercial, es también una alternativa para que el club obtenga nuevos ingresos, derivados de los espacios comerciales que se diseñaron como parte del escenario.



El paseo comercial se extiende por todo el exterior de la general de la avenida Quito, y parte de la tribuna de la calle General Gómez. En ese espacio hay 10 locales comerciales, destinados para auspiciantes y empresas en general.

Las firmas Adidas, Telepizza­, Lotería Nacional (2), Claro, Pingüino, Banco del Pacífico, Farmacias Cruz Azul, Yogurt Persa y Coffee Box son las tiendas que ya tienen su espacio en el estadio. También se planifica la construcción de un restaurante en una de las torres.