Varios equipos están interesados en el delantero Michael Estrada de Macará

La dirigencia del Macará de Ambato confirmó que varios equipos están interesados en Michael Estrada. El goleador estrella de los ‘celestes’ tiene en su registro 10 tantos en la LigaPro mientras que en la Copa Sudamericana lleva tres anotaciones en este 2019.

Estos últimos goles fueron ante el Deportivo Guabirá de Bolivia lo que le permitieron al equipo ambateño avanzar a la siguiente fase del torneo internacional.

Esta tarde (21 de mayo del 2019) el ‘Ídolo de Ambato’ se enfrentará al Royal Pari en el estadio Ramón Aguilera Costas o conocido como El Tahuichi. El árbitro peruano Michael Espinoza será el encargado de dirigir.

“Los cuatro goles de (Michael) Estrada ante Fuerza Amarilla tienen un sabor especial, no me equivoque cuando decidí la contratación, me la jugué por Estrada haciendo una fuerte inversión, las cosas van por buen camino”, indicó el presidente del club, Miller Salazar.



El delantero guayaquileño será parte del rol titular ante los bolivianos. El entrenador Paúl Vélez lo ubicará junto al arquero Carlos Espinoza: a los defensas Galo Corozo, Moisés Corozo, Alejandro Manchot y Leonel Quiñones; los volantes Jonathan de La Cruz, Mario Rizotto, Kenner Arce, Armando Gómez y Ronald Champang.



Los primeros goles que marcó Estrada en torneos internacionales fueron en la Copa Libertadores en el 2017. El artillero anotó ante Deportivo Municipal de Perú cuando defendía la camiseta del Independiente del Valle.