Los equipos de Ecuador están contra el tiempo para justificar la Licencia de Clubes de Conmebol

Los equipos de Ecuador tienen hasta el 31 de enero del 2019 para justificar la Licencia de Clubes con la que puedan participar en torneos locales y de la Conmebol, dijo este miércoles a Efe William Poveda, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"Hasta el momento todos los clubes están autorizados para poder participar en el torneo de 2019. No obstante, hasta el 31 de enero, tienen que validar ciertos requisitos adicionales que, en el caso de que no cumplan, serán sujetos a sanciones", dijo Poveda.



No obstante, el funcionario de la FEF aseguró que "la comunicación con los clubes es constante y no se prevé, a corto plazo, que no vayan a cumplir con esos requisitos".



Poveda aseveró que "la Licencia de Clubes parte de una matriz de la FIFA, que dispuso a todas las Confederaciones que apliquen este sistema para continuar con el proceso de expansión del fútbol, y que la FEF también es responsable del cumplimiento de esta parte reglamentaria".

Insistió en que "este 31 de enero todos los clubes tienen que presentar los certificados de chequeos médicos de todos los jugadores profesionales y de sus categorías formativas".



Añadió que los clubes tendrán que certificar también, mediante contrato de trabajo, que han incorporado al menos un experto en nutrición y un psicólogo, un gerente general a tiempo completo y otros colaboradores.



"Hasta el momento, documentalmente han cumplido con los requisitos y por eso ya cuentan con la Licencia. No obstante, hay varios parámetros que tendrán que continuar validando durante el 2019 para justificar esa Licencia", añadió.



Dejó en claro que "no se busca sancionar a nadie, más bien, se les ha entregado una hoja de ruta para que se vayan formalizando con las estructuras modernas que les permita ser instituciones eficientes, sostenibles, con procesos a corto y largo plazos para que el fútbol ecuatoriano como industria se haga más fuerte".