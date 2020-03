Enson Rodríguez se separó del Aucas y espera jugar en Colombia

LEA TAMBIÉN

El ofensivo venezolano Enson Rodríguez, de 30 años, finiquitó su contrato con Aucas ante la imposibilidad de jugar por el club en el Campeonato de la LigaPro 2020.

El futbolista mantiene una deuda con Técnico Universitario de Ambato que no ha cancelado, un conflicto que le ha impedido defender al equipo oriental en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, según expresó a Radio Stereo Fiesta de Ambato. Sí jugó por Aucas en la Copa Sudamericana ante el Vélez Sarsfield de Argentina.



“No he firmado con Macará ni ningún equipo. Estoy solucionando un tema con Técnico. (…) Son unas letras de una deuda. Fui a Aucas y esas letras estaban ahí. Técnico las metió el año pasado. Hablé con ellos para que me dieran un plazo. No pudieron esperar más. El equipo (Aucas) tenía que pagarlas. No las pudo pagar”, explicó el venezolano a Stereo Fiesta.



El jugador añadió que espera actuar en el fútbol colombiano. Sin embargo, aclaró que sí resuelve su conflicto legal pudiera continuar en el equipo oriental.



Hoy, 13 de marzo del 2020, el jugador estuvo en Ambato para recuperarse de un desgarro muscular.