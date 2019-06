Los jugadores de Emelec no se presentarían en Partido de las Estrellas

LEA TAMBIÉN

Esteban Dreer, Fernando Guerrero, Nicolás Queiroz y Brayan Angulo, no se presentarán al Partido de las Estrellas, que organiza la LigaPro. Los cuatro jugadores de Emelec, seleccionados por votación de los hinchas, fueron excusados por el club.

"No se presentarán por disposición del club", menciona un comunicado enviado al departamento de competencias de la LigaPro, firmado por Marcelo Luna, gerente de la Comisión de Fútbol de Emelec.



Aunque en la carta no se menciona la razón, la ausencia de los jugadores coincide con la suspensión de seis partidos que le impusieron al delantero Bryan Angulo, tras su expulsión en la Copa Alberto Spencer, el pasado 19 de junio.



El 'Cuco' fue sancionado por juego brusco y por realizar señales obscenas, contra la hinchada de Barcelona. El atacante debe cumplir dos juegos de suspensión en el torneo Alberto Spencer, y los cuatro partidos restantes se deben cumplir en el torneo regular.



Los cuatro jugadores estuvieron ausentes en la cena de fraternidad, que organizó la LigaPro la noche del 21 de junio. El organismo aún no se pronuncia respecto a los reemplazos de los eléctricos.