Francisco Egas confirma que la Supercopa es un torneo oficial y que los clubes están obligados a jugar

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lamentó la postura de Barcelona SC ante su negativa de participar en la Supercopa Ecuador, en su segunda edición. Ratificó que el certamen es oficial. También respondió a las críticas por las invitaciones.

"La idea de la Súpercopa nace de mantener un torneo y querer empezar a instituir una competencia más. Buscamos más atención y recursos. Fue un año atípico sin Copa Ecuador, tenía que ser invitacional", aseguró el dirigente en una entrevista en Radio La Red.



Egas aseguró también que en el reglamento y estatutos está estipulado lo de la participación de los clubes en los torneos que organiza la FEF.



"Los equipos tienen obligación de participar, está en estatuto y reglamento. Polarizarnos no suma, el perdedor será Barcelona y su afición. Sus razones de no jugar no las compartimos", afirmó.



También aclaró que hubo un error de buena fe de parte de Carlos Manzur al afirmar que se trataba de un torneo amistoso, cuando en realidad es oficial.



"Hubo un error de buena fe de Carlos Manzur en los términos que dijo. Es un torneo invitacional pero oficial. Hay un abanico de opiniones, hay que rescatar que FEF quiere dar competencia y recursos con clubes que no tienen taquillas", dijo



Antes de anunciar el torneo, la FEF socializó con los equipos de forma previa. Esto con el fin de que todos tengan conocimiento al respecto.



"Se habló y socializó con los equipos previamente, lamentablemente hubo una carta de una cablera conminándolos a no participar. Me parece que los equipos deben sentarse a dialogar y dar paso a esas exigencias. Todo torneo FEF es oficial", dijo Egas.