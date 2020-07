Según la Ecuafútbol, Jordi Cruyff solo cobró 56 días de trabajo en la Selección

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no se reunió y aún no se conocen oficialmente las cifras de la salida del entrenador Jordi Cruyff. Después de que Francisco Egas solicitara autorización para negociar la salida todavía no hay la cifra oficial del valor que representará el paso del estratega holandés por la Selección.

Una versión desde la FEF es que Cruyff solo cobró por 56 días de trabajo en la Selección. Hay una predisposición del holandés para buscar un acuerdo. Esto porque la Ecuafútbol también adeudaba cuatro meses al cuerpo técnico desde el inicio de la pandemia. Eso representaría USD 600 000 por pagar a Cruyff. Lo que se buscaría es un cruce de cuentas para una solución pacífica.



El DT Cruyff fue presentado oficialmente el 13 de enero en la Casa de la Selección, en Quito. En marzo, días antes del inicio de la pandemia, emprendió el viaje a España. Según el rol mensual de la FEF, el DT cobraba USD 150 000 mensuales.



Carlos Galarza, integrante del Directorio, dijo que hasta este miércoles 22 de julio no conocen los valores de la liquidación de Cruyff, su cuerpo técnico y del director deportivo, Antonio Cordón. “Que quede claro que con lo ocurrido en el Comité Ejecutivo no es que el señor Egas ya tiene la batuta para buscar un nuevo entrenador. Somos nuevo integrantes del Directorio y el señor Egas es un voto más”, dijo Galarza este miércoles 22 de julio en Huancavilca.



Todavía no está clara la negociación con el cuerpo técnico. Galarza dijo que el contrato con Cruyff no está en la Ecuafútbol sino que se firmaron con abogados exteriores. “No tenemos cifras. No sabemos nada. Anunció que se volverá a pedir una sesión del Directorio para el próximo lunes.



El contrato del DT fue el punto más polémico que dividió la unidad del Directorio desde el pasado 24 de abril. Seis integrantes reubicaron a Egas como tercer vocal en lugar de presidente argumentando falta de transparencia en los contratos.



Según los vocales, Egas accedió a firmar el contrato con una cláusula especial que permitía la salida de Cruyff en caso de recibir un llamado del Barcelona de España. Sin embargo, hasta el momento, el holandés no habría hecho llegar el posible acuerdo que allanaba la salida sin ningún problema.



Asimismo, Cruyff debería pagar USD 900 000 en caso de un rompimiento unilateral. Una alternativa planteada fue hacer un cruce de cuentas. Los directivos esperan conocer un informe detallado de todos los gastos que hizo el cuerpo técnico en viajes y la liquidación correspondiente.