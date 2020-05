La polémica se amplia entre los directivos de la Ecuafútbol

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas está en desacuerdo con las posiciones de los otros vocales del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), luego de la decisión del Congreso Extraordinario, que lo reubicó como tercer vocal del Directorio.

Calificó como “infamias” a las razones expuestas por los congresistas que determinaron en su remoción de la presidencia, el 1 de mayo.“Es hora de terminar con la especulación, se vienen diciendo una serie de infamias. Están las actas del Directorio y allí se revela que son USD 5,2 millones, incluidos los impuestos (el sueldo del entrenador Jordi Cruyff y su equipo). No es para descabezar al presidente. No puse en riesgo las finanzas”, dijo Egas, en una entrevista para la operadora DirecTV, la noche del lunes.



En su exposición defendió sus decisiones que tomó en el Directorio y dijo que los otros vocales estaban al tanto y que también habían avalado las mismas. Su versión se con­tradice con las de Jaime Es­trada, Carlos Galarza y Amíl­kar Mantilla.



Egas, en la entrevista en la operadora, dijo que Amílkar Mantilla es uno de los dirigentes que cobra más dinero en la FEF, por concepto de honorarios, viáticos y dietas. Mantilla, que es presidente de la Comisión de Fútbol Amateur (Confa), recibiría supuestamente USD 80 000 por año.



Por su parte, Mantilla replicó las declaraciones de Egas. “Todos los proyectos demandan de un gerenciamiento, esa es mi actividad en la Federación Si eso significa ganar 3 000, 4 000 o 5 000 dólares al mes, no creo que le estoy robando nada a nadie”, dijo.



El directivo amateur ratificó la denuncia que realizó Jaime Estrada, presidente elegido en el Congreso, sobre la supuesta ausencia diaria de Francisco Egas,en el edificio del organismo, en Guayaquil, desde el inicio de su periodo, en enero del año pasado.



Dijo sentirse víctima de un “ataque mediático” de Egas y su entorno, además de señalar una supuesta falta de auto­crítica de parte del ex­presidente. Niega ser el precursor de la división en el Directorio. “Los clubes y asociaciones están en desacuerdo con las decisiones de Egas. Él ya no tiene el respaldo político deportivo de clubes”.

Esta polémica se extiende a los clubes y asociaciones, con diferentes denuncias y comunicados diarios. El último fue el presidente de Emelec, Nassib Neme, que cuestionó los argumentos jurídicos de Egas y su abogado, respecto de la legalidad de la convocatoria y decisión del Congreso Extraordinario, que se desarrolló el pasado 1 de mayo.



Neme señala supuestas imprecisiones en la intervención del abogado de Egas, Felipe Rodríguez, quien además adelantó que podrían existir consecuencias legales luego de que el nuevo Directorio hiciera públicos los detalles del contrato con el DT Cruyff.



Rodríguez alegó que el Directorio no puede elegir al presidente de la FEF y que tampoco puede juzgar a Egas. “Francisco Egas no ha sido juzgado, tampoco se ha propuesto su destitución como vocal. Seguimos esperando una explicación a las extralimitaciones e irregularidades durante la presidencia del señor Egas”, agrega el documento.



Neme puso de ejemplo el artículo 59, numeral 2, del estatuto de la FIFA, que “queda prohibida la vía del recurso ante tribunales ordinarios y la vía en caso de medidas cautelares de toda índole”.