Jordi Cruyff y el cuerpo técnico de la Selección se rebajaron el 70% de los salarios, según Francisco Egas

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, explicó que Jordi Cruyff y el cuerpo técnico de la Selección aceptaron una reducción cercana al 70% del sueldo acordado en el contrato inicial con el holandés y con el español Antonio Cordón, el director deportivo de la FEF.

Sin embargo, no precisó por cuánto tiempo se aplicará esta rebaja salarial.“El recorte de salario que tendrá el cuerpo técnico de la selección es cercana al 70%. A mí me tiene tranquilo el compromiso del cuerpo técnico. Están al tope con el proyecto, se ha trabajo muchísimo”, dijo Egas en entrevista con Diblu este jueves 9 de abril. Detalló que el cuerpo técnico de la Tri tiene en la órbita a 70 jugadores.



Egas presentó el informe de las medidas económicas que aplica la FEF para aliviar el golpe financiero por la paralización de las actividades al Directorio el martes pasado. Según Egas, tanto Cruyff como el propio Cordón fueron los primeros en buscar el acercamiento para la revisión salarial cuando comenzó el problema del coronavirus en Ecuador y el Mundo.

En el presupuesto inicial de la FEF para este año se programó un gasto por cerca de USD 4,5 millones, pero que se aumenta a USD 6 millones incluidos los impuestos en cuerpos técnicos de las selecciones, incluido Cruyff.



Sin embargo, la FEF no tendrá los ingresos económicos por la paralización de la Copa América y el aplazamiento de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Eso representó que la Ecuafútbol no tenga un ingreso cercano a los USD 6 millones.



La FEF aplica un plan de 20 medidas para evitar un desfinanciamiento de la FEF. Por ahora no se conoce la fecha definitiva para el arranque de la clasificatoria mundialista. La Copa América si fue reprogramada para el 2021 y se jugará en Colombia y Argentina.