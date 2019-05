Ecuador, atento a cuatro partidos para llegar a los octavos de final del Mundial 

LEA TAMBIÉN

La selección Sub 20 aún está en zona de espera. Hoy (31 de mayo del 2019) se resuelve si avanza a los octavos de final o se queda fuera del Mundial de la categoría, que se desarrolla en Polonia.

La Tricolor esperará los resultados de los cuatro partidos de hoy para conocer su suerte: seguir en la competencia o buscar boletos de regreso.



Con los cotejos que se disputarán hoy se cierra la fase de grupos. Existen hasta siete alternativas de resultados que podrían allanar la clasificación.

La primera alternativa es que la selección de Argentina derrote a Corea por cualquier marcador, en el grupo F.



Por la misma llave, Panamá debiera ganar al combinado de Arabia Saudita por máximo un gol de diferencia. En cambio, los saudíes debieran imponerse por cualquier marcador. Un empate también serviría a los propósitos de la Tricolor.



También por el grupo F, Sudáfrica debería vencer a Portugal, o podría registrarse un empate en este cotejo para que la Tricolor llegue a la siguiente ronda del torneo juvenil.

Ayer (30 de mayo del 2019), la selección de Nigeria consiguió su pasaporte como mejor tercero del grupo D tras empatar 1-1 con Ucrania. Además, Estados Unidos derrotó 1-0 a Catar y avanzó como segundo de la misma llave.



Con ello, la selección ecuatoriana se mantuvo ayer en Gdansk hasta conocer su destino final. El combinado tiene previsto mantenerse en esa localidad hasta hoy.



El entrenador argentino Jorge Célico ha intentado que sus dirigidos eviten la ansiedad por conocer los resultados.

Nuestro P.F Sub 20 @corredordemundo sobre el estado físico de los tricolores y la planificación para las próximas horas ⚽️🇪🇨#U20WC pic.twitter.com/kwc79sMNp8 — FEF Ecuador (@FEFecuador) 30 de mayo de 2019

Ecuador perdió ayer al delantero Stiven Plaza. El atacante del Real Valladolid de España dejó la concentración por un golpe que sufrió en el compromiso frente a Italia.



Por ello, el ariete no estuvo en el último compromiso ante México, por la fase de grupos, según informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El delantero sufrió una lesión de grado I-II en el poplíteo y una lesión muscular de grado I del peroneo de su pierna derecha. Esta molestia fue tratada por los médicos de la Selección y los fisioterapeutas, pero sin el éxito esperado.



El jugador debió abandonar la concentración para empezar su nuevo tratamiento para superar sus complicaciones. Ayer, ni siquiera hizo trabajos de calentamiento junto a sus compañeros. Eso sí, no cojeaba y tampoco daba señales de que el malestar fuera intenso.



Con ello, todo el peso ofensivo se mantendrá bajo la responsabilidad de Leonardo Campana, quien no marcó goles en los tres partidos la fase de grupos.

Mali - Francia / 11:00

Estadio: Gdynia



A. Saudita - Panamá/ 11:00

Estadio: Bydgoszcz



Sudáfrica - Portugal / 13:30

Estadio: Biala



R. Corea - Argentina / 13:30

Estadio: Tychy