Ecuador alcanzó cinco medallas en la Copa Panamericana de Marcha

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El equipo nacional obtuvo cinco medallas en la Copa Panamericana de Marcha que se realizó en México, el fin de semana (20 y 21 de abril del 2019). Además, tres atletas confirmaron su presencia en los Juegos Panamericanos de Lima y un cuarto cupo, el de Jonathan Amores deberá ser confirmado por la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA) y la Secretaría del Deporte.

Amores fue tercero en los 20 kilómetros, la prueba en la que Ecuador estuvo presente con sus mejores andarines. El atleta de Machachi cronometró 1 hora, 25 minutos y 27 segundos (01:25:27). Se ubicó detrás del peruano César Augusto Rodríguez (01:24:14) y del guatemalteco Érick Barrondo (01:24:46).



Por la presencia de cinco atletas de élite que disputan los dos cupos a los Juegos Panamericanos, la FEA determinó que, además de la marca base exigida por la organización (01:25:00), los atletas debían ingresar hasta el sexto lugar en la Copa Panamericana.



Amores fue tercero en México, y en dos ocasiones logró 01:24:00, en competencias en Estados Unidos y en Ecuador, en el campeonato nacional.

El domingo 21 de abril del 2019 en su página oficial, la FEA no publicó ni el registro de los resultados de los 20 km ni la información de su clasificación a los Juegos Panamericanos, como lo hizo en el caso de Karla Jaramillo, quien también fue tercera en los 20 km en la rama femenina.



Jonathan Amores, de 22 años, viajó a México con sus propios recursos. En Machachi, el cantón donde vive, organizó una rifa para adquirir su boleto aéreo, pues no forma parte del Plan de Alto Rendimiento.



Detrás ingresaron los otros ecuatorianos: Mauricio Artea­ga (puesto 14), Daniel Pintado (15), Andrés Chocho (17) y David Hurtado (37).



Arteaga, Chocho y Hurtado tienen mejores marcas este año y dentro del parámetro exigido para los Panamericanos. La competencia ­realizada en México se desarrolló bajo 30°C, que afectó a su rendimiento.



El otro cupo para los Juegos Panamericanos inicialmente estaba designado a Daniel Pintado por su victoria en los Juegos Sudamericanos, pero este año no ha podido lograr la marca base.



Sobre este segundo cupo a los Panamericanos, la FEA tendrá que decidir también pues Pintado no ha logrado la marca base requerida.



Oro de Glenda Morejón



En otros resultados en la Copa Panamericana de Marcha, la imbabureña

Glenda Morejón logró la medalla de oro en los 10 kilómetros con un registro de 43 minutos y 7 segundos (43:07).



Ayer, en los 50 kilómetros, las ecuatorianas Johana Ordóñez (04:24:49) y Magaly Bonilla en (04:33:52), lograron las medallas de plata y bronce. Llegaron detrás de la peruana Evelyn Carla Inga (04:22:57).



La dos atletas ecuatorianas tienen su cupo para los Juegos Panamericanos, que se cumplirán en Lima entre el 26 de julio y 11 de agosto.



Karla Jaramillo logró el bronce en los 20 km y el cupo a los Juegos Panamericanos. La atleta viajó con apoyo de la Federación Deportiva de Imbabura.