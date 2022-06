La FEF analizará una demanda a Chile por el caso Byron Castillo

Ecuador se impuso a Chile en las eliminatorias sudamericanas a Catar 2022. Foto: EFE

Redacción Deportes

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) analizará una demanda a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP). Así lo expresó Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol, en una rueda de prensa este 10 de junio del 2022.

“Lo hemos puesto en manos de nuestros abogados para que ellos analicen todas las declaraciones, publicaciones”, expresó Egas. Esto ante la consulta de demandar al organismo chileno.

La FEF armó su defensa con cuatro abogados, según explicó Egas. El español Javier Ferrero, el argentino Gonzalo Mayo y los ecuatorianos Nicolás Solines y Carlos Manzur. Egas los elogió. “Ha hecho una defensa brillante”.

No descartó que Chile pueda apelar a una siguiente instancia. Sin embargo, dijo que Ecuador jugará el Mundial, porque “la nacionalidad de Castillo no va a cambiar” por más apelaciones que existan. “El caso no va a cambiar.

Seguiremos durmiendo tranquilos como Federación Ecuatoriana de Fútbol”.

“Como presidente de la FEF, quiero dar un paso adelante y disfrutar de todos los partidos de la Selección. Invito al país a pensar en eso. El resto lo dejamos a los abogados”, añadió Egas.

Según el dirigente, Chile “sembró dudas en los medios”. “Intentaron instalar esas dudas. Nosotros seguimos el camino de la razón. Y hoy se ha dado la razón a ese proceder.

FIFA desestima la demanda

La Comisión Disciplinaria de la FIFA desestimó este viernes, 10 de junio de 2022, todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por el caso Byron Castillo, a quien la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile acusaba de haber suplantado su identidad.

Chile acusaba a la FEF y pretendía que se le quitaran los puntos de los partidos a Ecuador para obtener el cupo al Mundial de Catar 2022.

Tres fueron las razones de peso por las que el organismo no dio paso a la denuncia y dio por cerrado el caso definitivamente.