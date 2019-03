Ecuador enfrenta a EE.UU. en su primer compromiso del 2019 (Previa)

LEA TAMBIÉN

Con cambios en su alineación, por la ausencia de Énner Valencia, la selección de Ecuador enfrenta a Estados Unidos este 21 de marzo del 2019, a las 19:00 en el estadio Orlando City. Este es el primer cotejo de los dirigidos por Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez afrontan en este año.

Ante la ausencia de Valencia en el ataque, Romario Ibarra será el jugador que tome el puesto de centrodelantero. El atacante está acostumbrado a esta posición porque es la misma que juega en su equipo, el Minnesota United de la MLS.



Sobre la posición en la que tendrá que actuar, Ibarra declaró: “Estoy jugando en mi equipo así (delantero), no se me ha hecho complicado adaptarme. Es una posición que conozco, pues algunas veces en Universidad Católica me tocó actuar así, me siento cómodo".



El juego de este 21 de marzo será el primer partido de Ecuador en este año, como preparación para la Copa América, que se desarrollará en junio próximo, en Brasil.



La terna arbitral para el cotejo ante Estados Unidos estará conformada por los canadienses David Gantar (central), Philippe Biere (asistente 1) y Michael Barwegen (asistente 2). Mientras que el cuarto árbitro será el mexicano Adonai Escobedo.



