DT Ricardo Dillon apostó un asado con la plantilla si Juan Govea baja de peso

El entrenador argentino Ricardo Dillon, del Mushuc Runa, ha tratado de capacitarse durante la cuarentena. Lee libros de fútbol y observa documentales, pero también está pendiente de sus futbolistas. Se conecta todos los días con ellos para controlar los entrenamientos domésticos.

"Estoy solo en mi departamento, cumpliendo la cuarentena. Controlo vía digital el trabajo de los futbolistas y paso el día leyendo, viendo documentales de fútbol y atendiendo a los medios de comunicación. La obligación de la pandemia me ha obligado a cocinar, siento que ese tiempo lo puedo ocupar en otra cosa, pero me he tenido que acostumbrar", dijo el DT.

Sobre la planificación que tendrá para el regreso del torneo, aseguró que todo está pausado. Por ahora vive el presente y envía trabajos puntuales a sus futbolistas.

"Trato de no hacer futurología, eso genera ansiedad y me enfoco en el trabajo diario, encomendando cosas puntuales a los futbolistas para que mantengan el estado físico", afirma Dillon.

El entrenador puso énfasis en el en el control nutricional. Incluso detectó que uno de sus fichajes de esta temporada tiene sobrepeso. Por eso apostó con todo el plantel.

"En Ecuador hay un problema con la comida, se come mucho arroz. Controlo el peso de mis jugadores, en particular con Juan José Govea. Hice una apuesta sobre su peso, si llega al peso ideal, debo pagar un asado a todo el plantel. Cada vez que nos juntamos por Zoom para los entrenamientos, los jugadores preguntan cómo está el peso de Govea y si estoy listo para pagar el asado", aclaró Dillon.