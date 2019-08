Jugador 'estrella' del Deportivo Quito pide disculpas por no entrenarse, pues debe atender negocio de empanadas 

LEA TAMBIÉN

El futbolista venezolano Juan Alvarenga ofreció disculpas públicas por no poder asistir a los entrenamientos del Deportivo Quito que juega en el torneo amateur. Sus razones las explicó a través de un comunicado extenso en el que asegura que no es falta de compromiso, sino la fuerte carga de trabajo.

“En las últimas semanas me he visto un poco fuerte con mi trabajo que son las empanadas. Las ventas han bajado mucho y eso me ha forzado a estar un poco más pendiente de mi negocio (...)”, publicó el mediocampista de corte de los chullas.



Esta no es la primera vez que el jugador llanero se ausenta a entrenamientos y a partidos. La ‘AKD’, a través de sus canales oficiales, emitió un comunicado explicando las razones por las que Alvarenga y su compatriota Luis Rivas se ausentaron en el partido frente al club Parque.

“Comunicamos, debido a la serie de rumores que han circulado especialmente en redes sociales, que ambos futbolistas de nacionalidad venezolana, debieron cumplir con un compromiso laboral previamente adquirido, por lo que nuestro cuerpo técnico encabezado por el profesor Gustavo Vásquez, no pudo tenerlos en cuenta”, publicó el club en su página oficial.



Alvarenga trabaja vendiendo empanadas en una de las esquinas cercanas al Mercado Iñaquito y Rivas labora en montaje de publicidad y letreros luminosos.



Ambos han sido claves en la campaña del Deportivo Quito que son punteros en el torneo amateur de la capital. Están cerca de clasificar a la Copa Pichincha.