La deportista Ángela Tenorio ya se entrenó al aire libre, tras el aislamiento

Ángela Tenorio dejó el confinamiento y ya se entrenó al aire libre. “Realizamos una primera observación, parece que no ha perdido mucho su forma física, ella tiene una buena capacidad de reacción”, dijo el entrenador Nelson Gutiérrez, tras la jornada realizada ayer en el sector del valle de Los Chillos.

Aún no pueden contar con la pista Los Chasquis, pues en la Concentración Deportiva de Pichincha se realizan aún los protocolos sanitarios, para la apertura de los escenarios.



Tenorio y el equipo de velocidad de Ecuador, que además lo integran Álex Quiñónez y Anahí Suárez, junto con el entrenador Nelson Gutiérrez y el fisioterapeuta Caridad Martínez, tenían previsto viajar el 17 de marzo a Estados Unidos para entrenar en La Florida y empezar sus primeras competiciones del año.



El viaje se canceló, porque dos días antes se declaró la cuarentena nacional. Los atletas tuvieron que entrenarse en casa: Ángela Tenorio permaneció en Quito, mientras Álex Quiñónez viajó a Esmeraldas y Anahí Suárez a Imbabura.



“Estamos acostumbrándonos a esta nueva normalidad, los chicos no han podido llegar a Quito, los viajes interprovinciales aún no están autorizados”, detalló Gutiérrez. “Tenemos que hacer valoraciones con Ángela. Esperemos hacerle este diagnóstico la próxima semana, pero aún no tenemos conocimiento si podremos contar con la pista Los Chasquis”.



Un diagnóstico similar se realizará con Quiñónez y Suárez antes de estructurar una agenda de competencias para este año, pues World Athletics (nuevo nombre de la antigua IAAF) ya presentó el calendario de la Liga de Diamante (circuito mundial), competencia en la que han participado los velocistas en los últimos años.

“Este año el calendario comenzará el 14 de agosto en Mónaco y terminará en octubre. Nosotros nos incorporaremos en fechas puntuales. También los chicos deberán asistir a eventos que organizan sus auspiciantes en Eugene y Boston en Estados Unidos”, dijo tras la práctica de ayer.



El año pasado, Quiñónez corrió ocho carreras de la Liga de Diamantes, incluida la final. Además, en Suiza pudo establecer un nuevo récord nacional en los 200 metros con 19.87 segundos, que le permitió llegar al Mundial de Atletismo en Doha y a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



En el mundial de Atletismo alcanzó la medalla de bronce en los 200 metros y actualmente ocupa el puesto 4 en el ‘ranking’ mundial de esta prueba.

Ángela Tenorio debe aún conseguir la marca para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los torneos clasificatorios comenzarán en diciembre.



Anahí Suárez también debe lograr la marca base para los Olímpicos, y tenía previsto asistir al Mundial Juvenil en Nairobi, África. Las dos atletas intentarán poner la marca en cualquiera de las dos distancias reinas de la velocidad. En los 100 metros, deben correr en 11,15 segundos y en los 200 metros en 22,80.



“Esperamos que Anahí y Álex puedan solucionar el traslado desde sus provincias para empezar a retomar el entrenamiento. Todavía es muy temprano para hablar de algún evento”, finalizó Nelson Gutiérrez.



En la Concentración Deportiva de Pichincha se informó que en la semana que culmina se acondicionaron los escenarios deportivos, se los desinfectó y se colocó señalética. Aún no se ha confirmado qué deportistas de alto rendimiento serán los primeros en acudir a estas pistas y gimnasios.