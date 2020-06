Delfín analiza propuesta de Barcelona por el delantero Carlos Garcés

LEA TAMBIÉN

Los rumores que vinculan a Carlos Garcés con Barcelona SC toman mayor fuerza con el paso de los días. Desde Manabí, Edinson Baldeón, Gerente Deportivo del Delfín, confirmó que los directivos analizan una propuesta del conjunto guayaquileño por el ariete de 30 años.

“La propuesta de Barcelona está ahí en la mesa. Estamos trabajando y esperamos en los próximos días tener una noticia sobre el tema Garcés”, sostuvo el directivo en Radio Sonorama.



A las expresiones del dirigente de los cetáceos se suma el deseo del delantero ecuatoriano. En una entrevista con radio Diblu, de Guayaqui, el delantero dijo haber culminado su ciclo en Delfín y estar listo para asumir nuevos desafíos.



“Acá en Delfín me han tratado muy bien, pero ya cero que he conseguido muchas cosas y aspiro a algo más”, dijo.



Garcés, semifinalista de la Copa Ecuador y campeón de la LigaPro con el conjunto manabita en el 2019, sonó para reforzar a los amarillos a inicio de temporada 2020, pero el factor económico imposibilito su fichaje.



Sin embargo, durante los últimos días el tema volvió a tomar fuerza. Según Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo de los toreros, la directiva esta cerca de cerrar la contratación de un delantero nuevo, que era de interés para el club a inicios de temporada.



“Con el Beto (Carlos Alfaro Moreno) estamos trabajando para fortalecer al equipo con un jugador interesante que quisimos a inicios de año. Siempre estuvo dentro del presupuesto, no alterará la parte económico”, expresó Álvarez en una rueda de prensa.



Garcés cuenta con el visto bueno del técnico Fabián Bustos, quien lo dirigió en Delfín. En reiteradas ocasiones el estratega argentino manifestó su deseo de tenerlo en la plantilla.



“Siempre está en mi consideración. Lo dirigí en tres equipos y en los últimos tres años ha hecho 60 goles, está más que comprobado. Pero la dirigencia decide si algún jugador se adapta o no al presupuesto”, comentó el ‘Toro’ en Radio Caravana, de Guayaquil.



Baldeon también sostuvo que en Delfín están preparados para una aparente salida de Garcés y agradeció su aporte en las cuatro temporadas que permaneció en el club.



“Hoy por hoy tenemos un gran equipo y claro que nos costó armar la plantilla. Si se va Garcés, pues bueno, muy agradecido por lo que ha hecho en la institución”, manifestó.