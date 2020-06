El defensa ecuatoriano Jackson Porozo saldrá de Santos de Brasil y se analizará las ofertas de equipos europeos

LEA TAMBIÉN

El defensa ecuatoriano Jackson Porozo no seguiría en el Santos de Brasil. Ante la falta de oportunidades el deseo del jugador es unirse a un nuevo club con la intención de tener mayor protagonismo.

La decisión del ecuatoriano de 19 años la dio a conocer UJ Football Talent, agencia de futbolistas que maneja la carrera del defensor, por medio de una carta enviada a los medios de comunicación la tarde del viernes 12 de junio, según mencionó el diario Lance de Brasil.



“El defensa ecuatoriano Jackson Porozo no renovará su contrato con Santos. El jugador de 19 años, que firmó en 2018 como una gran promesa del fútbol ecuatoriano, a pesar de destacarse en los entrenamientos, no recibió ninguna oportunidad en el equipo principal”, sostiene la declaración firmada por Ulisses Jorge, de la agencia.



La misma detalla que el deseo del tricolor desde finales del 2019 es cambiar del club, motivo por el cual "UJ Football Talent quiere buscar lo mejor para el atleta”. De acuerdo con el mismo texto, Porozo dejaría el ‘Peixe’ en agosto de este año, cuando culmine su contrato. Sin embargo, el Lance hizo hincapié en que el mismo tiene vigencia hasta el 2021, lo que provocaría una disputa legal entre las partes.



Jackson Porozo fue campeón sudamericano en Chile y obtuvo el tercer lugar en el Mundial de Polonia con la Selección Sub 20 en el 2019. Además, también fue parte del combinado Sub 23 que jugó el torneo Preolímpico en Colombia, en enero del 2020



Luego del mundial, el AC Milan y la Roma de Italia, el Ajax de Holanda y el Barcelona de Guayaquil mostraron interés en contar con el zaguero.