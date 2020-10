Darío Tempesta: "Nuestra meta no es pelear la etapa, sino seguir sumando"

LEA TAMBIÉN

Desde que llegó Darío Tempesta al Aucas, el equipo no ha perdido en su estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El argentino potenció al equipo, pero aún hay detalles por resolver. Le falta ganar en condición de visitante. Esa cuenta pendiente tiene al estratega algo preocupado.

La salida y llegada de jugadores al club hizo que los planes cambiaran en 'Papá' Aucas. En los planes estaba vender a Alejandro Cabeza, pero se quedó en la plantilla. Quien sí dejó el club fue Alexander Alvarado.



"Hay jugadores que son irreemplazables, Alexander es uno de ellos, estamos buscando la mejor opción para que puedan jugar por ahí. Janus Vivar no lo hace mal, tiene otras características y se está esforzando al máximo”, dijo Tempesta en Radio La Red.



El DT argentino también mostró preocupación por las oportunidades de gol que se han perdido.



"Generamos muchas opciones, pero no concretamos todas. Eso nos estamos dando cuenta. Vamos a trabajar y pulir estos detalles”, dijo Tempesta.



Sobre el tema de Alejandro Cabeza, el DT aseguró que hubo varios errores en el intento de enviarlo al extranjero. Estuvo casi un mes sin actividad.



“Alejandro Cabeza sigue en el equipo, él o la persona que lo maneja cometió un error, dejó de entrenar 3 semanas, pero no le dieron todavía la visa. El consulado de Bélgica está en Perú y no puede viajar por la pandemia”.



Sobre el rendimiento del equipo desde que llegó al banquillo, destacó los puntos que sumaron en 13 partidos.



“Nosotros jugamos 13 partidos en la primera etapa, ganamos 7, empatamos 3 y perdimos 3. De visitante sacamos puntos importantes, nos falta ganar en otros estadios, para eso estamos trabajando”, dijo.



Tempesta tiene claro que pelear la etapa no será sencillo, sobre todo porque hay equipos y candidatos fuertes.



“Hay equipos más fuertes que nosotros, eso lo tenemos claro. Nuestra meta no es pelear la etapa, por ahora queremos seguir sumando y llegar lo más alto que podamos”, dijo.