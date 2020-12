Damián Díaz sí pateó a Junior Sornoza en la polémica de la primera final entre Barcelona SC y Liga de Quito

El mediocampista de Barcelona, Damián Díaz, agredió a Junior Sornoza, de Liga de Quito, durante la primera final de la LigaPro, el pasado 23 de diciembre de 2020. En esa jugada, el jugador albo salió amonestado, mientras que el ‘Torero’ no recibió ninguna sanción.

En imágenes que mostró el canal oficial que transmite los partidos, se observa como el argentino se acerca por detrás de Sornoza y lo patea; posteriormente, el mediocampista azucena reacciona y golpea al gaucho.

Díaz patea sin balón y Sornoza reacciona, tarjeta amarilla para cada uno y listo. Me cuesta entender como ven roja aquí, porque si lo ven para Sornoza, debería ser para ambos por agredir sin pelota. Correcto Augusto Aragón.



Mejor hablemos del juego y no inventemos “polémicas”. pic.twitter.com/5P5frN6hUm — Santiago Bucaram ⚡️ (@santiagobucaram) December 24, 2020

Augusto Aragón, quien fue el árbitro central, revisó la acción en el sistema de videoarbitraje (VAR). Tras observar el monitor y conversar con el asistente, Carlos Orbe, decidió amonestar únicamente al mediocampista albo, entre los reclamos de sus compañeros.



Diego Castro, miembro de la directiva de Liga de Quito, se refirió a la jugada y criticó la acción del mediocampista amarillo. También cuestionó la reacción de Sornoza, que cayó en a provocación.



“Sin justificar la reacción de Junior, que es entendible, aunque no del todo correcta, ¡Lo de Díaz es totalmente antideportivo y traicionero en contra de un compañero de actividad!”, dijo Castro, respecto de la acción mencionada.



Omar Ponce, miembro de la Comisión Técnica de Arbitraje, explicó que Aragón observó todo y explicó las razones para no expulsar al capitán de Barcelona.



"Él (Aragón) cuando fue al Var vio todo. Simplemente consideró que no era expulsión lo de Sornoza ni lo de Díaz. No se puede expulsar por provocar, eso no existe", dijo Ponce a El Canal del Fútbol.



El juego de ida finalizó igualado a un gol por bando, mientras que la revancha se disputará este 29 de diciembre, en el estadio Rodrigo Paz, desde las 20:15. Este año, Barcelona no logró vencer a los albos en sus tres enfrentamientos previos.