Pelé: 'Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor' futbolista del mundo 

La leyenda brasileña Edson Arantes do Nascimento Pelé eligió al portugués Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del mundo en la actualidad, si bien recordó que nunca habrá otro como futbolista como 'O rei'.

"Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor, porque es el más estable, lleva 10 años así. Aunque no hay que olvidarse de Messi", expresó Pelé en una entrevista con el canal de YouTube 'Pilhado'.



El astro señaló que la elección personal de Cristiano Ronaldo como mejor jugador en la actualidad ha sido "muy difícil" porque el mundo del fútbol está bastante "equilibrado".



Indicó que, más allá de Ronaldo y Messi, hay varios "buenos jugadores", sobre todo en Europa, y recordó además la trayectoria de los exfutbolistas Zico, Ronaldinho Gaúcho y Ronaldo el Fenómeno.

El Mundial de Rusia no sirvió para resolver el debate sobre quién es mejor, si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Foto: Agencia AFP

No obstante, el exfutbolista, que anotó una marca histórica de 1.283 goles a lo largo de su carrera, aseguró que "rey solo hay uno" y enfatizó, con humor, que "Pelé fue mejor que todos ellos".



"Si hay que ser honesto y decir la verdad, pues te digo la verdad: mi padre y mi madre cerraron la fábrica. Pelé solo habrá uno y jamás habrá uno igual", sostuvo el Rey entre risas.



A algunos meses de su cumpleaños, Pelé afirmó además que la receta para la felicidad a lo largo de sus casi 80 años de vida ha sido el "amor".



"Yo fui tan feliz en esos 80 años" porque "busco siempre no perjudicar y no herir a nadie. Y de ahí viene esa certeza de saber que seré feliz", aseveró.