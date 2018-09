Cristiano no viajará a la entrega del premio The Best en Londres 

LEA TAMBIÉN

El portugués Cristiano Ronaldo no asistirá a la gala de la FIFA en Londres en la que se entregará el premio The Best al mejor futbolista de la temporada, según pudo saber hoy DPA de fuentes de su club, la Juventus de Turín.

Tampoco viajará ningún otro miembro del club italiano a Londres debido a que cuestiones de agenda lo hacen"imposible". La Juventus regresó el domingo a la noche a Turín tras su visita al Frosinone en la Liga italiana de fútbol y mañana mismo deberá comenzar a preparar su encuentro ante el Bologna del miércoles.

Además, el equipo de Cristiano Ronaldo se enfrentará el sábado al Napoli en un duelo clave por la cima de la Serie A. La ausencia del delantero portugués, sin embargo, parece ser una señal de que esta vez no recibirá el premio al mejor jugador del mundo, tal como sucedió en los dos años anteriores. Como gran favorito asoma el croata Luka Modric, ex compañero suyo en el Real Madrid. Modric ya fue distinguido por la UEFA como el mejor jugador del fútbol europeo en una reciente ceremonia en Mónaco en la que Cristiano tampoco dijo presente. Junto a Cristiano y Modric, la terna de candidatos al premio The Best la completa el egipcio Mohamed Salah.

La FIFA no confirmó ni se pronunció de momento sobre la posible ausencia de Cristiano en el evento.

