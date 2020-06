Cristian Pellerano quiere volver a las cancha, pero ‘la Salud es lo primero’

LEA TAMBIÉN

En la jornada del 25 de junio del 2020, Independiente de Valle realizó una rueda de prensa virtual con la presencia de Cristian Pellerano y de William Pacho, este último, defensa promovido al primer equipo y campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

Pellerano, de 35 años, sostuvo que quiere volver a las canchas, “pero la Salud es lo primero. Nuestra salud, la de la gente que nos rodea, la de todas las personas. La decisión siempre será de las autoridades estatales, que tomarán la mejor opción”.



El argentino contó que cuando entra a la cancha intenta olvidarse de los problemas que ha generado el coronavirus en la cotidianidad. “Estamos en un mundo diferente, un mundo que cambió, pero cuando entramos a la cancha nos enfocamos en trabajar bien, en olvidarnos de todo. Aún es extraño trabajar solo en grupos. Pero lo que nos pasa a nosotros seguramente es igual a todos los trabajadores del mundo que extrañan lo que tenían antes de la pandemia.



El jugador se mostró feliz por la salida de Alan Franco hacia el fútbol brasileño. “Venia trabajando muy bien y por eso incluso estuvo en la Selección. Ahora es el turno de otros jugadores como Moisés Caicedo”.



Pacho, por su parte, se mostró contento por estar en el primer equipo y por las oportunidades que le da Miguel Ramírez, el entrenador. “Él (Ramirez) más que un entrenador es mi amigo. Me aconseja siempre y me corrige los movimientos. Yo no quiero decepcionarlo”.