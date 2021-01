Cristian Colmán se despidió de Barcelona y dejó abierto algún regreso

Cristian Colmán se despidió de Barcelona y su hinchada, luego de haber llegado a un acuerdo con la directiva canaria para continuar en el club con el que ganó el título nacional del 2020. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, pero dejó abierta la posibilidad de algún regreso.

"Mi querido Barcelona, me despido de esta hermosa institución y toda la gente que trabaja en el día a día allí por esos colores. Me despido de esa grande hinchada amarilla que siempre estuvieron empujando en las buenas y en las malas", empezó el delantero paraguayo de 26 años.



"Siempre llevaré en el corazón todo lo que me dio el club, el cariño inmenso de la hermosa ciudad de Guayaquil y su gente tan apasionada por ese color amarillo que tanto amé! Así que no es un adiós, sino un hasta luego. Gracias por todo mi Barcelona", agregó en su publicación en la red social.



Colmán estuvo en los planes del campeón ecuatoriano para continuar durante el 2021, sin embargo, desacuerdos económicos y el tiempo del contrato impidieron su regreso. Así lo aseveró el mismo futbolista a la prensa de su país.