Cristhian Noboa confirmó que la FEF pidió al Sochi PFC que lo bloquearan para jugar en la Selección

Personal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol estuvo en contacto permanente con Cristhian Noboa, jugador del Sochi PFC de la Liga Premier de Rusia. El tricolor confirmó que ya tuvo diálogos con algunos asistentes del DT Gustavo Alfaro.

Las declaraciones las hizo en una entrevista con el medio digital Fútbol Bohemio. Ahí aseguró que dirigentes de su club ya le notificaron que fue bloqueado para una posible convocatoria a la Tricolor.

Christian Noboa - Jugador @pfcsochi

-¿Has tenido contacto con el cuerpo técnico de @LaTri?

-Si, hay una persona que está en constante contacto conmigo.

-¿Realizaron el "bloqueo" suyo en el club por parte de la FEF?

-Si pic.twitter.com/rMKVt14EtI — Luis André Rojas (@luisandrerojas1) September 22, 2020

Esto, mientras Alfaro define la lista definitiva para enfrentar a Argentina, en Buenos Aires, y a Uruguay, en Quito el 8 y 13 de octubre respectivamente.



"Ojalá el hecho de tener un técnico un mes antes no nos pase factura. Hoy no tenemos un once definido como lo tuvimos con Sixto Vizuete, Reinaldo Rueda o Gustavo Quinteros. Pero no digo que no podemos ganarle a Argentina”, afirmó el 'Zar', como llaman al guayaquileño.