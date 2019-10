Ellas son ‘cracks’ y su fútbol se exhibe en la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

Son 320 futbolistas que están en Quito para demostrar el desarrollo del fútbol femenino en la región. La obligatoriedad impuesta por la Confederación Sudamericana de Fútbol para que todos los clubes masculinos formen sus planteles femeninos ha contribuido para el crecimiento del balompié de las damas.

Por primera ocasión, la Copa Libertadores de América femenina se disputa con la presencia de 16 clubes. Sus planteles están conformados por futbolistas que han plasmado su juego en canchas de América y Europa y que hoy lo hacen en Quito. Algunas de las futbolistas a seguir son:



Agustina Barroso, de 26 años, es la joya del fútbol femenino de Argentina. Dejó el fútbol europeo para sumarse al UAI Urquiza campeón del torneo del año y porque desde este año se instauró la primera liga profesional de la AFA.

Ella ha jugado en clubes de Brasil, Inglaterra y en España. Precisamente con el Corinthians ganó la Copa Libertadores 2017. Con la selección de su país, jugó este año el Mundial de Francia y alcanzó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, en julio pasado.



Leticia Izidoro Lima da Silva, Lelé, de 25 años, es arquera del Corinthians. Es una jugadora clave en el club brasileño. En la final de la Copa Libertadores del 2017 atajó dos penales en la definición del título con Colo Colo, tras el 0-0 que se registró en los 90 minutos reglamentarios. Este año ha recibido solo 15 goles en 40 partidos. Con la selección de Brasil jugó el pasado Mundial de Francia absoluto, además tres ediciones de los Mundiales Sub 20 y torneos sudamericanos Sub 17.



Borgella Roselord, de 27 años, es la goleadora de Santiago Mornig, campeón de Chile en el 2018. Esa temporada convirtió 66 goles. En lo que va del 2019, ya tiene marcados 25 tantos, cinco de ellos los convirtió al Santiago Wanderers, en el triunfo 9-0.



Es haitiana. Se encontraba de vacaciones en Chile visitando algunos amigos cuando surgió la posibilidad de jugar fútbol. Tiene un pasado en el equipo de Indiana FC de los Estados Unidos. La delantera es la primera futbolista con contrato en el fútbol chileno.



Nancy Acosta, de 20 años, pertenece al Millonarios, pero reforzará al América de Cali en la Copa Libertadores. Jugó también en el Santa Fe, con el que se coronó campeona de la Liga en 2017. Ha integrado las Selecciones de Colombia Sub-17 y Sub-20. Jugó el Mundial Sub 17 y fue campeona en los Juegos Bolivarianos del 2017, realizados en su país.



Por su condición de jugadora zurda se desempeña como mediocampista o defensa. Anotó el gol 800 de la Liga Profesional Femenina de Colombia en el partido contra La Equidad.



Carmen Benítez, de 33 años, actúa como defensa central del Libertad-Limpeño. Se desempeña como líbero cuando su equipo juega con línea de tres. Es un símbolo en el equipo, tiene siete años en el club y ha jugado dos finales de Libertadores. En el 2009 con la Universidad Autónoma de Asunción y en el 2016 con el Limpeño, antes de su fusión con Libertad. Ese año ganó la Copa Libertadores. Se le considera la mejor cabeceadora de la Liga de su país. También es seleccionada nacional.



Carmen Rodallega, de 38 años, es delantera del Atlético Huila, que llegó a Quito a defender el título de la Libertadores que ganó el año pasado. Esta temporada pasó al Deportivo Cali, donde juega con su hija María del Carmen.



La Conmebol decidió aplazar la fecha que estaba programada para ayer, por motivos de seguridad. Los integrantes Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y los organizadores del certamen se reunieron con autoridades de la Policía, que no pueden garantizar la seguridad de las delegaciones internacionales.