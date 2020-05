Club mexicano en el que juegan dos ecuatorianos reducirá la plantilla 

LEA TAMBIÉN

El Atlético de San Luis, de los ecuatorianos Fernando León y Anderson Julio, analiza desprenderse de al menos siete jugadores de la plantilla debido a la crisis económica que atraviesa el club por la emergencia sanitaria del covid-19.

Alberto Marrero, presidente del club, comentó en una entrevista virtual para un medio mexicano que la paralización del Torneo Clausura generó problemas económicos en la institución, según dijo, porque los auspiciantes “están renunciando al proyecto”.



“El golpe más duro es, económicamente hablando, el que vamos a recibir o el que estamos recibiendo en estos momentos. Se nos están cayendo los patrocinadores, claro como no se ha reanudado la liga, pues esa última parte, los patrocinadores han dicho que como no hay liga pues no pagamos”.



Marrero comentó que para reducir el impacto de la crisis optaron por “reestructurar los pagos de los jugadores del primer equipo” durante la emergencia sanitaria.



Entre las medidas que la dirigencia piensa adoptar para evitar que el San Luis desaparezca de la Primera División del fútbol mexicano, está la de reducir de 27 a 20 el número de jugadores de la plantilla, aunque el dirigente español evitó dar nombres.



De acuerdo con Marrero, acortar la plantilla es una prioridad previo al inicio de los entrenamientos para el Torneo Apertura, sin fecha de reanudación hasta el momento.



En el Atlético de San Luis juegan los ecuatorianos Fernando León y Anderson Julio, que se sumaron al equipo originario de San Luis de Potosí en enero del 2020, como refuerzos para el Torneo Clausura.



Sin embargo, no solo el plantel principal se vio afectado por la pérdida de ingresos. El equipo femenino de San Luis sufrió la baja de al menos nueve jugadoras, que se suman a la salida del cuerpo técnico encabezado por Luis Martínez.